Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в аэропорту «Шереметьево»

На днях СМИ сообщили о том, что Алекс Лесли и Настя Рыбка будут депортированы из Таиланда в течение недели. Теперь стало известно, что секс-тренера и его ученицу задержали по прилете в Москву.

1 2 3 4 5 Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту «Шереметьево»

В феврале прошлого года Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, и Александр Кириллов, который ведет свою деятельность под псевдонимом Алекс Лесли, были задержаны полицией Таиланда за незаконное проведение секс-тренинга. Немногим позже на них было заведено еще одно уголовное дело — коуча и его ученицу обвинили в создании преступного сообщества, предоставлявшего услуги интимного характера.



На днях стало известно, что вскоре Рыбку и Лесли депортируют из таиландского города Паттайя после девяти месяцев нахождения в центре временного содержания иммиграционной полиции. Однако, как только молодые люди прилетели в Москву, они были задержаны правоохранительными органами.



«Их задержали. Они сейчас сидят в отдельной комнате. По словам Насти, им вменяют статью 240, пункт 2 (УК РФ) — это вовлечение в занятия проституцией», — сообщила жена Алекса журналистам информационного агентства «Интерфакс».



Кроме того, супруга Лесли рассказала, что, помимо секс-тренера и его ученицы, задержаны и другие фигуранты дела — Андрей Ижешко и Мария Жаркова. Женщина также добавила, что Настя Рыбка должна была продолжить путь до Минска, а не прекращать свой перелет в Москве.

