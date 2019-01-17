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Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в аэропорту «Шереметьево»

На днях СМИ сообщили о том, что Алекс Лесли и Настя Рыбка будут депортированы из Таиланда в течение недели. Теперь стало известно, что секс-тренера и его ученицу задержали по прилете в Москву.

В феврале прошлого года Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, и Александр Кириллов, который ведет свою деятельность под псевдонимом Алекс Лесли, были задержаны полицией Таиланда за незаконное проведение секс-тренинга. Немногим позже на них было заведено еще одно уголовное дело — коуча и его ученицу обвинили в создании преступного сообщества, предоставлявшего услуги интимного характера.

На днях стало известно, что вскоре Рыбку и Лесли депортируют из таиландского города Паттайя после девяти месяцев нахождения в центре временного содержания иммиграционной полиции. Однако, как только молодые люди прилетели в Москву, они были задержаны правоохранительными органами.

«Их задержали. Они сейчас сидят в отдельной комнате. По словам Насти, им вменяют статью 240, пункт 2 (УК РФ) — это вовлечение в занятия проституцией», — сообщила жена Алекса журналистам информационного агентства «Интерфакс».

Кроме того, супруга Лесли рассказала, что, помимо секс-тренера и его ученицы, задержаны и другие фигуранты дела — Андрей Ижешко и Мария Жаркова. Женщина также добавила, что Настя Рыбка должна была продолжить путь до Минска, а не прекращать свой перелет в Москве.  

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17 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Алекс Лесли, Настя Рыбка

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Алекс ЛЕСли симпатичный какой)))

  • Видимо, кое-кто решил, что в Тае их недостаточно проучили...А у шишкастого Лесли есть жена? шок))

  • Капец,у него есть жена? Не ожидала, если честно.

  • Жена))))

  • Гость

    Капец,у него есть жена? Не ожидала, если честно.

    не жена, а сожительница.

  • «Бедная» Настенька снова на нары.она же так мечтала о кровати нормальной.

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