Кто, помимо Светланы Лободы, будет судить участников в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

До старта нового сезона шоу «Голос. Дети» остаются считанные недели. Поклонникам программы не терпится узнать, кого же они увидят в креслах жюри в этот раз.
Как сообщает портал Super.ru, новым наставником в передаче станет Светлана Лобода (исполнительница заменит рэпера Басту). По информации источника, она присоединится к Пелагее и Валерию Меладзе, которые уже имеют богатый опыт работы на телепроекте.
Для Светланы Лободы участие в детском «Голосе» станет не первым выступлением в роли члена жюри это программы. В 2013-м певица уже была наставницей в украинской версии шоу. Тогда ее напарниками были Олег Скрипка и Тина Кароль.
Интересно, кто её везде проталкивает и спонсирует???