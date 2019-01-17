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Кто, помимо Светланы Лободы, будет судить участников в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Уже в феврале Первый канал запустит новый сезон шоу «Голос. Дети». На днях стало известно, кто из отечественных звезд займет кресла членов жюри.  
  • Светлана Лобода
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    Стало известно, кто, помимо Светланы Лободы, будет судить участников шоу «Голос. Дети»
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До старта нового сезона шоу «Голос. Дети» остаются считанные недели. Поклонникам программы не терпится узнать, кого же они увидят в креслах жюри в этот раз.

Как сообщает портал Super.ru, новым наставником в передаче станет Светлана Лобода (исполнительница заменит рэпера Басту). По информации источника, она присоединится к Пелагее и Валерию Меладзе, которые уже имеют богатый опыт работы на телепроекте.

Для Светланы Лободы участие в детском «Голосе» станет не первым выступлением в роли члена жюри это программы. В 2013-м певица уже была наставницей в украинской версии шоу. Тогда ее напарниками были Олег Скрипка и Тина Кароль. 

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17 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Светлана Лобода, Певица Пелагея, Валерий Меладзе, Рэпер Баста (Василий Вакуленко)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Интересно, кто её везде проталкивает и спонсирует???

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