Кто, помимо Светланы Лободы, будет судить участников в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Уже в феврале Первый канал запустит новый сезон шоу «Голос. Дети». На днях стало известно, кто из отечественных звезд займет кресла членов жюри.



1 2 3 4 5 Стало известно, кто, помимо Светланы Лободы, будет судить участников шоу «Голос. Дети»

До старта нового сезона шоу «Голос. Дети» остаются считанные недели. Поклонникам программы не терпится узнать, кого же они увидят в креслах жюри в этот раз.



Как сообщает портал Super.ru, новым наставником в передаче станет Светлана Лобода (исполнительница заменит рэпера Басту). По информации источника, она присоединится к Пелагее и Валерию Меладзе, которые уже имеют богатый опыт работы на телепроекте.



Для Светланы Лободы участие в детском «Голосе» станет не первым выступлением в роли члена жюри это программы. В 2013-м певица уже была наставницей в украинской версии шоу. Тогда ее напарниками были Олег Скрипка и Тина Кароль.

