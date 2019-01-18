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Настя Ивлеева привела Элджея к «Мулен Руж»

Не так давно Настя Ивлеева и рэпер Элджей нашли свободное время в своих плотных графиках и отправились в совместное романтическое путешествие. На днях ведущая показала кадры из Парижа, на которых запечатлен Мулен Руж. 

Интернет-пользователи активно следят за тем, как проходит романтическое путешествие Насти Ивлеевой и Элджея. Не так давно влюбленные побывали в Амстердаме, откуда отправились в Париж. Судя по всему, в столице Франции ведущая и рэпер решили немного задержаться, чтобы получше рассмотреть все достопримечательности. Судя по всему, они решили не обходить стороной и, пожалуй, самое знаменитое кабаре — «Мулен Руж». 18 января в инстаграм-историях Насти появилось видео, снятое неподалеку от увеселительного заведения. 

Фолловеры сделали вывод, что Ивлеева и Элджей уже побывали внутри и насладились представлением. Впрочем, судя по выражению лица рэпера, его не слишком-то впечатлили танцовщицы. 

Теперь поклонники Насти гадают, надолго ли влюбленные останутся в Париже и какой будет следующая остановка в их романтическом путешествии. 

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18 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
Теги

Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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