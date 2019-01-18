Настя Ивлеева привела Элджея к «Мулен Руж»

Интернет-пользователи активно следят за тем, как проходит романтическое путешествие Насти Ивлеевой и Элджея. Не так давно влюбленные побывали в Амстердаме, откуда отправились в Париж. Судя по всему, в столице Франции ведущая и рэпер решили немного задержаться, чтобы получше рассмотреть все достопримечательности. Судя по всему, они решили не обходить стороной и, пожалуй, самое знаменитое кабаре — «Мулен Руж». 18 января в инстаграм-историях Насти появилось видео, снятое неподалеку от увеселительного заведения.
Теперь поклонники Насти гадают, надолго ли влюбленные останутся в Париже и какой будет следующая остановка в их романтическом путешествии.