Настя Ивлеева привела Элджея к «Мулен Руж»

Не так давно Настя Ивлеева и рэпер Элджей нашли свободное время в своих плотных графиках и отправились в совместное романтическое путешествие. На днях ведущая показала кадры из Парижа, на которых запечатлен Мулен Руж.

1 2 3 4 5 Настя Ивлеева и рэпер Элджей исследуют достопримечательности Парижа

Интернет-пользователи активно следят за тем, как проходит романтическое путешествие Насти Ивлеевой и Элджея. Не так давно влюбленные побывали в Амстердаме, откуда отправились в Париж. Судя по всему, в столице Франции ведущая и рэпер решили немного задержаться, чтобы получше рассмотреть все достопримечательности. Судя по всему, они решили не обходить стороной и, пожалуй, самое знаменитое кабаре — «Мулен Руж». 18 января в инстаграм-историях Насти появилось видео, снятое неподалеку от увеселительного заведения.

Фолловеры сделали вывод, что Ивлеева и Элджей уже побывали внутри и насладились представлением. Впрочем, судя по выражению лица рэпера, его не слишком-то впечатлили танцовщицы.

Теперь поклонники Насти гадают, надолго ли влюбленные останутся в Париже и какой будет следующая остановка в их романтическом путешествии.