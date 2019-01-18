Виктория Романец выложила фото 10-летней давности, чтобы доказать, что она себя «не перекроила»

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец часто получает от подписчиков упреки в том, что злоупотребляет пластической хирургией. Девушка решила доказать пользователям Сети обратное, выложив свое фото, сделанное десять лет назад.

1 2 3 4 5 Виктория Романец показала, как выглядела 10 лет назад

Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Романец для многих своих поклонников является примером идеальной женщины. Однако девушка с завидным постоянством получает от пользователей соцсетей негативные комментарии, в которых ее обвиняют в том, что она изменила черты лица с помощью пластической хирургии.



На днях Виктория решила опровергнуть все слухи по этому поводу и выложила свое фото десятилетней давности. «Когда мне пишут ''перекроила себя до неузнаваемости''», — подписала снимок знаменитость. Заодно девушка поучаствовала в #10yearschallenge и поддержала свежий тренд, захвативший Инстаграм.



«Просто изменился стиль, стала ухоженнее», «Ничего в принципе не изменилось, только похудела», «Что была, что есть — красотка!» — писали Романец в комментариях под публикацией. А как вы думаете, сильно ли изменилась экс-участница «Дома-2» за прошедшие годы?

