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Виктория Романец выложила фото 10-летней давности, чтобы доказать, что она себя «не перекроила»

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец часто получает от подписчиков упреки в том, что злоупотребляет пластической хирургией. Девушка решила доказать пользователям Сети обратное, выложив свое фото, сделанное десять лет назад.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Романец для многих своих поклонников является примером идеальной женщины. Однако девушка с завидным постоянством получает от пользователей соцсетей негативные комментарии, в которых ее обвиняют в том, что она изменила черты лица с помощью пластической хирургии.

На днях Виктория решила опровергнуть все слухи по этому поводу и выложила свое фото десятилетней давности. «Когда мне пишут ''перекроила себя до неузнаваемости''», — подписала снимок знаменитость. Заодно девушка поучаствовала в #10yearschallenge и поддержала свежий тренд, захвативший Инстаграм.

«Просто изменился стиль, стала ухоженнее», «Ничего в принципе не изменилось, только похудела», «Что была, что есть — красотка!» — писали Романец в комментариях под публикацией. А как вы думаете, сильно ли изменилась экс-участница «Дома-2» за прошедшие годы? 

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18 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Виктория Романец

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ахаха!Особенно с носом ничего не делала,ага,верим

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