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Оксана Самойлова призналась, что дружба не входит в ее основные ценности

Оксана Самойлова время от времени отвечает на вопросы своих подписчиков в Инстаграме. Недавно знаменитость призналась, что не имеет подруг и не считает дружбу важным аспектом своей жизни. 

Оксана Самойлова активно ведет свою страничку в Инстаграме, где часто рассказывает о воспитании детей и отношениях с мужем. Время от времени модель отвечает на вопросы своих подписчиков. Недавно Оксана рассказала о том, как смотрит на дружбу. 

На вопрос о том, есть ли у нее подруги, супруга Джигана сказала: «Мой ответ на этот вопрос повергает в шок 80 процентов девушек. Нет, у меня нет подруг и нет времени на дружбу, она не входит в мои основные ценности. Если бы у меня не было семьи с тремя детьми, то подруги были бы. А так я хочу тратить все свое время мужа, детей, родителей, работу и себя».

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочерей — 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и полуторагодовалую Майю. Недавно супруги отпраздновали шестую годовщину свадьбы.

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19 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Оксана Самойлова, Джиган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Согласна.У меня всегда было много подруг.А теперь я не хочу лишнего общения, пустая трата времени на ненужных теток

  • Очень правильные ценности....
    Будешь много времени угождать подругам-не останется времени на себя любимую.

  • Там просто запрещено подруг иметь, муж так сказал. Для кого как, мне кажется дикостью. В моей жизни мужья менялись, а подруги нет.

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