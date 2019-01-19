Оксана Самойлова призналась, что дружба не входит в ее основные ценности

Оксана Самойлова время от времени отвечает на вопросы своих подписчиков в Инстаграме. Недавно знаменитость призналась, что не имеет подруг и не считает дружбу важным аспектом своей жизни.



1 2 3 4 5 Оксана Самойлова рассказала, что думает о дружбе

Оксана Самойлова активно ведет свою страничку в Инстаграме, где часто рассказывает о воспитании детей и отношениях с мужем. Время от времени модель отвечает на вопросы своих подписчиков. Недавно Оксана рассказала о том, как смотрит на дружбу.



На вопрос о том, есть ли у нее подруги, супруга Джигана сказала: «Мой ответ на этот вопрос повергает в шок 80 процентов девушек. Нет, у меня нет подруг и нет времени на дружбу, она не входит в мои основные ценности. Если бы у меня не было семьи с тремя детьми, то подруги были бы. А так я хочу тратить все свое время мужа, детей, родителей, работу и себя».



Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочерей — 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и полуторагодовалую Майю. Недавно супруги отпраздновали шестую годовщину свадьбы.

