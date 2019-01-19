Оксана Самойлова призналась, что дружба не входит в ее основные ценности

Оксана Самойлова активно ведет свою страничку в Инстаграме, где часто рассказывает о воспитании детей и отношениях с мужем. Время от времени модель отвечает на вопросы своих подписчиков. Недавно Оксана рассказала о том, как смотрит на дружбу.
На вопрос о том, есть ли у нее подруги, супруга Джигана сказала: «Мой ответ на этот вопрос повергает в шок 80 процентов девушек. Нет, у меня нет подруг и нет времени на дружбу, она не входит в мои основные ценности. Если бы у меня не было семьи с тремя детьми, то подруги были бы. А так я хочу тратить все свое время мужа, детей, родителей, работу и себя».
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочерей — 7-летнюю Ариелу, 4-летнюю Лею и полуторагодовалую Майю. Недавно супруги отпраздновали шестую годовщину свадьбы.
Согласна.У меня всегда было много подруг.А теперь я не хочу лишнего общения, пустая трата времени на ненужных теток