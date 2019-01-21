Премьера: Юлия Ковальчук выпустила клип на песню «Давай»

Бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук презентовала клип на свою романтическую композицию «Давай». Поклонники творчества певицы уже оценили новый ролик.

Состоялась премьера клипа Юлии Ковальчук на песню «Давай»

21 января певица Юлия Ковальчук представила клип на свою песню «Давай», которая уже успела стать хитом российских музыкальных чартов. О том, что ролик появился в Сети, звезда сообщила в своем Инстаграме.

«Премьера нового видеоклипа — это каждый раз как в школу: вроде, и уроки все за лето подготовил, а волнуешься дико», — поделилась певица своими переживаниями с подписчиками (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Я очень хочу, чтобы вы потратили 3,5 минутки из вашего загруженного дня и посмотрели работу, которую мы делали с огромной любовью», — обратилась к своим фанатам Юлия Ковальчук.

Редакция Woman.ru уже посмотрела новый клип певицы — нам очень понравилось! В центре внимания — пара, которая переживает ссору, однако у героини Юлии получается добавить огня в повседневную рутину. Напряжение между влюбленными преодолевается. Как? Смотрите сами.





Поклонники певицы тоже оценили видеоклип. «Зажгла опять. Чумакову повезло с ней! Клип настолько понравился, что аж возбуждает», «Со смыслом! Давайте беречь друг друга и свою любовь!», «Такого романтического клипа давно не было на экранах нашей страны, спасибо!», — написали интернет-пользователи в комментариях под роликом.



Желаем Юлии творческих успехов!

