Премьера: Юлия Ковальчук выпустила клип на песню «Давай»

21 января певица Юлия Ковальчук представила клип на свою песню «Давай», которая уже успела стать хитом российских музыкальных чартов. О том, что ролик появился в Сети, звезда сообщила в своем Инстаграме.
«Премьера нового видеоклипа — это каждый раз как в школу: вроде, и уроки все за лето подготовил, а волнуешься дико», — поделилась певица своими переживаниями с подписчиками (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Редакция Woman.ru уже посмотрела новый клип певицы — нам очень понравилось! В центре внимания — пара, которая переживает ссору, однако у героини Юлии получается добавить огня в повседневную рутину. Напряжение между влюбленными преодолевается. Как? Смотрите сами.
Поклонники певицы тоже оценили видеоклип. «Зажгла опять. Чумакову повезло с ней! Клип настолько понравился, что аж возбуждает», «Со смыслом! Давайте беречь друг друга и свою любовь!», «Такого романтического клипа давно не было на экранах нашей страны, спасибо!», — написали интернет-пользователи в комментариях под роликом.
Желаем Юлии творческих успехов!