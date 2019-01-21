Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Влад Соколовский разорвал отношения со своей новой возлюбленной Натальей Сульяновой, с которой начал встречаться через несколько недель после расставания с Ритой Дакотой. Исполнитель прокомментировал роман с фитнес-моделью на своей страничке в Инстаграме.
«Этой осенью у меня были отношения с Натальей Сульяновой. Начались наши отношения 23 сентября, мы были вместе три с половиной месяца. Даже прилетели сюда вместе на Бали, но приняли решение расстаться. Обоюдное. Это были прекрасные отношения. Честные, искренние, настоящие, с большим уважением друг к другу. Мы расстались друзьями. Мы не собираемся вычеркивать друг друга из своей жизни и искренне желаем друг другу счастья и любви. Мы продолжаем с Наташей общаться», — сказал певец в своем видеообращении.
Напомним, в августе прошлого года Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским. Причиной разрыва пары стали многочисленные измены исполнителя. У бывших супругов есть годовалая дочь Мия.
«Это были прекрасные отношения»: Влад Соколовский прокомментировал свой роман с фитнес-моделью
Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Влад Соколовский разорвал отношения со своей новой возлюбленной Натальей Сульяновой, с которой начал встречаться через несколько недель после расставания с Ритой Дакотой. Исполнитель прокомментировал роман с фитнес-моделью на своей страничке в Инстаграме.
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