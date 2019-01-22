Журналисты узнали, как начался роман Брэда Питта и Шарлиз Терон

В минувшие выходные в зарубежной прессе появилась новость о том, что Брэд Питт закрутил роман с Шарлиз Терон. Недавно журналистам все же удалось выяснить, как и когда актерам удалось сблизиться.

1 2 3 4 5 6 Инсайдеры рассказали, как начались отношения Брэда Питта и Шарлиз Терон

После громкого расставания с Анджелиной Джоли Брэду Питту приписывали романы с первыми голливудскими красавицами. А на днях стало известно, что у актера уже несколько месяцев развиваются отношения с Шарлиз Терон. Мы уже рассказывали вам о том, что Энджи этой связи явно была не рада и даже объясняли, почему. А пока в прессе муссировались подробности противостояния Джоли и Терон, журналисты издания People выяснили, когда Брэд сошелся с Шарлиз.

Оказывается, около полугода назад актеры вместе участвовали в фотосессии для часового бренда Breitling. Во время съемочного процесса Питт и Терон разговорились.

«Они начали проводить друг с другом много времени и много общались вне площадки», — пояснил журналистам анонимный инсайдер. Правда, по его словам, во время фотосессии другие участники процесса так и не заметили между Шарлиз и Брэдом каких-то романтичных отношений.