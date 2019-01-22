Памела Андерсон заявила, что фильмы для взрослых «отупляют» мужчин

Актриса Памела Андресон обрушилась с критикой на эротические фильмы. Недавно звезда опубликовала серию сообщений в Твиттере, в которых заявила: кинокартины для взрослых и компьютерные игры делают мужчин глупее.

1 2 3 4 5 Памела Андерсон раскритиковала порнографию и компьютерные игры

В понедельник звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон опубликовала серию твитов, в которых выделила две главные проблемы в отношениях мужчины и женщины — это порно и компьютерные игры. По мнению 51-летней актрисы, эти увлечения вредят умственному состоянию мужчин.

«Пустоголовие. Порно и игровые приставки. Мы потеряли столько хороших мужчин, которые увлеклись этим. Я молюсь, чтобы новое поколение нашло в себе силы бороться», — написала звезда в Твиттере.

«Худшие любовники смотрят порно. Им хочется жестокости, даже насилия. Смелые и сильные мужчины, которые читают, — вот что действительно сексуально», — поделилась своими идеями актриса.



Мужчины-подписчики не оценили твиты актрисы. Некоторые упрекнули Андерсон в том, что она стала знаменита именно благодаря эротическим съемкам в журнале Playboy.