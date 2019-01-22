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Солист MBAND Артем Пиндюра подтвердил роман с экс-участницей «Дома-2» Мариной Мексикой

Певец Артем Пиндюра подтвердил слухи о романе со звездой телепроекта «Дом-2» Мариной Мексикой. Недавно влюбленные появились на светском мероприятии и не скрывали своих чувств.

Информация о том, что солист популярной поп-группы MBAND Артем Пиндюра встречается с Мариной Мексикой из «Дома-2», появилась еще летом. Тогда ни музыкант, ни модель слухи не комментировали.

Однако недавно знаменитости вместе появились на премьере музыкального блокбастера «BEEF: Русский хип-хоп», которая состоялась в кинотеатре «Октябрь».

Издание «Вокруг ТВ» сообщает, что Пиндюра и Мексика без стеснения целовались возле красной дорожки, однако позировать фотографам Артем вышел без своей спутницы — она поспешила пройти в зрительный зал.

Отметим, что ранее Артем Пиндюра тщательно скрывал от посторонних глаз свою личную жизнь. Певцу приписывали романы с Анной Седоковой и Нюшей, но музыкант на домыслы никак не реагировал. Журналистам все же удалось узнать, что в 2010 году Пиндюра женился. Известно, что брак продлился недолго, а от этих отношений у музыканта осталась дочь, фотографиями с которой он иногда делится в своем Инстаграме.

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22 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram, Геодакян Артем/ТАСС, @menshov/Instagram
Теги

Артем Пиндюра, Мексика (Марина Черкасова)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Теперь все знают что Пендюра был в Мексике....

  • Пендюра подтвердил что был в Мексике

  • А че не публикуют комменты??

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