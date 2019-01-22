Солист MBAND Артем Пиндюра подтвердил роман с экс-участницей «Дома-2» Мариной Мексикой

Информация о том, что солист популярной поп-группы MBAND Артем Пиндюра встречается с Мариной Мексикой из «Дома-2», появилась еще летом. Тогда ни музыкант, ни модель слухи не комментировали.
Издание «Вокруг ТВ» сообщает, что Пиндюра и Мексика без стеснения целовались возле красной дорожки, однако позировать фотографам Артем вышел без своей спутницы — она поспешила пройти в зрительный зал.
Отметим, что ранее Артем Пиндюра тщательно скрывал от посторонних глаз свою личную жизнь. Певцу приписывали романы с Анной Седоковой и Нюшей, но музыкант на домыслы никак не реагировал. Журналистам все же удалось узнать, что в 2010 году Пиндюра женился. Известно, что брак продлился недолго, а от этих отношений у музыканта осталась дочь, фотографиями с которой он иногда делится в своем Инстаграме.