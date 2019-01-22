Стало известно, кто заменит Настю Ивлееву в шоу «Орел и Решка»

Объявлены новые ведущие проекта о путешествиях «Орел и Решка». На смену Насте Ивлеевой и Евсею Ковалеву придут Антон Зайцев и Оля Антипова.

1 2 3 4 5 Стало известно, кто заменит Настю Ивлееву и Евсея Ковалева в телепрограмме о путешествиях «Орел и Решка»

Программу «Орел и решка» можно по праву считать самым популярным трэвел-шоу в России. Проект сделал популярными таких ныне успешных телеведущих, как Регина Тодоренко, Коля Серга, Жанна Бадоева и Настя Ивлеева.



Недавно стало известно о завершении проекта «Орел и Решка. Перезагрузка». Однако уже совсем скоро стартует очередной сезон шоу, который получил название «Орел и Решка. Мегаполисы». На днях в официальном Инстаграме телепрограммы появилось анонсное видео, которое познакомило интернет-пользователей с новыми ведущими.

С 4 февраля разные уголки мира показывать зрителям будут 24-летняя преподавательница музыки из Минска Ольга Антипова и 25-летний шоумен из Екатеринбурга Антон Зайцев.

Известно, что для того, чтобы стать ведущей нового сезона «Орла и Решки», Ольга Антипова участвовала в кастинге, который Николай Картозия (директор канала «Пятница») устроил в Инстаграме. Примечательно, что до сих пор девушка не занималась подобной деятельностью. Сам Картозия отметил, что среди десятка тысяч претенденток он выделил именно Ольгу, потому что его подкупила ее внутренняя свобода и простота.



Желаем новым ведущем завоевать любовь телезрителей так же быстро, как это сделали Ивлеева и Ковалев!