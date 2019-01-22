Павел Мамаев, как и другие фигуранты дела об избиении, пробудет в СИЗО до 8 февраля. Супруга футболиста Алана с нетерпением ждет мужа домой и готовит для него подарок на годовщину свадьбы.

1 2 3 4 5 Алана Мамаева показала, что подарит мужу на годовщину свадьбы

Алана Хубецова и Павел Мамаев поженились в 2013 году. Супруги воспитывают двоих детей — сына Алекса (от первого брака Аланы) и дочь Алису. Точная дата свадьбы модели и футболиста неизвестна, однако, можно предположить, что они стали мужем и женой в конце января или начале февраля — ведь Алана уже готовит для супруга подарок на годовщину этого радостного события. Недавно девушка показала, что преподнесет любимому.



«У нас с Пашей скоро годовщина, и я решила сделать ему в подарок свечку. Я эту свечу сама отливала, сушила», — сказала супруга спортсмена в своем Инстаграме.



Напомним, ранее Алана не раз рассказывала о многочисленных изменах мужа и даже публиковала видео, на которых Павел целовал и обнимал незнакомую девушку. Кроме того, Мамаева сообщала, что любовница ее мужа требует, чтобы он ушел из семьи.

