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Алана Мамаева показала, что подарит мужу на годовщину свадьбы

Павел Мамаев, как и другие фигуранты дела об избиении, пробудет в СИЗО до 8 февраля. Супруга футболиста Алана с нетерпением ждет мужа домой и готовит для него подарок на годовщину свадьбы. 

Алана Хубецова и Павел Мамаев поженились в 2013 году. Супруги воспитывают двоих детей — сына Алекса (от первого брака Аланы) и дочь Алису. Точная дата свадьбы модели и футболиста неизвестна, однако, можно предположить, что они стали мужем и женой в конце января или начале февраля — ведь Алана уже готовит для супруга подарок на годовщину этого радостного события. Недавно девушка показала, что преподнесет любимому.

«У нас с Пашей скоро годовщина, и я решила сделать ему в подарок свечку. Я эту свечу сама отливала, сушила», — сказала супруга спортсмена в своем Инстаграме.

Напомним, ранее Алана не раз рассказывала о многочисленных изменах мужа и даже публиковала видео, на которых Павел целовал и обнимал незнакомую девушку. Кроме того, Мамаева сообщала, что любовница ее мужа требует, чтобы он ушел из семьи.  

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22 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Павел Мамаев, Алана Мамаева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Больная женщина, что тут скажешь.

  • Свечка особая, хенд мейд, оригинальной формы😁

  • страшно подумать, куда ее приспособить можно. еще можно домик из спичек склеить.

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