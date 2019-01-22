Агата Муцениеце отправила 2-летнюю дочь в балетную студию

В 2011-м Павел Прилучный женился на Агате Муцениеце. Актеры познакомились во время съемок сериала «Закрытая школа». В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а еще через три года — дочка Мия. Супруги стараются всесторонне развивать своих малышей — Тимофей занимается музыкой, рисованием и плаванием.
Знаменитости решили найти занятие по душе и дочке, которую отправили заниматься балетом. Видеоотчет с первого урока Мии Агата Муцениеце опубликовала в своих инстаграм-историях. Кроме того, знаменитость выложила фото малышки в розовой пачке.
По всей видимости, поначалу девочка не была в восторге от балета, однако мама все время ее поддерживала, и по ходу урока Мия смогла влиться в новое для себя занятие. Напомним, недавно Павел Прилучный рассказал о своенравном характере дочери, которая уже в таком возрасте «прекрасно управляет родителями, зная, на что надавить».
Не поверю, что у них могут быть такие недопонимания. Они взрослые, умные и обеспеченные люди. Они могут воспользоваться советами психологов, конкретно для их ситуации. Что за бред про поздравление и открытые двери? Он как отец, должен заниматься её воспитанием. А значит не в гости придти, а отвезти или забрать из школы, кружков и тд. Стараться присутствовать в повседневной жизни своего ребёнка.