Дочери Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Мие через несколько недель исполнится три года. Однако звездные родители решили, что малышка уже достаточно взрослая, чтобы заниматься балетом.

1 2 3 4 5 Агата Муцениеце отправила 2-летнюю дочь в балетную студию

В 2011-м Павел Прилучный женился на Агате Муцениеце. Актеры познакомились во время съемок сериала «Закрытая школа». В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а еще через три года — дочка Мия. Супруги стараются всесторонне развивать своих малышей — Тимофей занимается музыкой, рисованием и плаванием.



Знаменитости решили найти занятие по душе и дочке, которую отправили заниматься балетом. Видеоотчет с первого урока Мии Агата Муцениеце опубликовала в своих инстаграм-историях. Кроме того, знаменитость выложила фото малышки в розовой пачке.



По всей видимости, поначалу девочка не была в восторге от балета, однако мама все время ее поддерживала, и по ходу урока Мия смогла влиться в новое для себя занятие. Напомним, недавно Павел Прилучный рассказал о своенравном характере дочери, которая уже в таком возрасте «прекрасно управляет родителями, зная, на что надавить».

