Кейт Миддлтон призналась, что ей непросто справляться с тремя детьми

Кейт Миддлтон — счастливая жена принца Уильяма и мать троих очаровательных детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Практически весь мир в восторге от малышей герцогини Кембриджской. Конечно, у Кейт есть няни, которые помогают ей воспитывать наследников. Однако, как оказалось, это не слишком-то облегчает работу самой Миддлтон. Во время своей недавней беседы с членами организации Family Action, которая нацелена на помощь неблагополучным семьям, герцогиня порассуждала о том, насколько трудно быть многодетной матерью.
Интересно, что уже сейчас в зарубежной прессе ходят слухи о том, что Кейт и Уильям задумываются о четвертом ребенке.