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Кейт Миддлтон призналась, что ей непросто справляться с тремя детьми

На днях Кейт Миддлтон побывала в центре организации, которая помогает неблагополучным семьям. Она пообщалась с другими родителями. Оказалось, что герцогине Кембриджской непросто воспитывать троих детей. 

Кейт Миддлтон — счастливая жена принца Уильяма и мать троих очаровательных детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Практически весь мир в восторге от малышей герцогини Кембриджской. Конечно, у Кейт есть няни, которые помогают ей воспитывать наследников. Однако, как оказалось, это не слишком-то облегчает работу самой Миддлтон. Во время своей недавней беседы с членами организации Family Action, которая нацелена на помощь неблагополучным семьям, герцогиня порассуждала о том, насколько трудно быть многодетной матерью. 

«Это так трудно. В первый год жизни малыша вы получаете много поддержки, а потом остаетесь один на один. Все проходят через одну и ту же борьбу», — сообщила Миддлтон.

Интересно, что уже сейчас в зарубежной прессе ходят слухи о том, что Кейт и Уильям задумываются о четвертом ребенке. 

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23 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Активно задумываются?))))) это как?

  • У детей вообще-то неработающий отец рядом торчит. Один на один она вообще не оставалась. На рауты идут - няни за детьми смотрят, с собой на мероприятия они детей не берут. Дома мама ее живет еще до кучи.

  • Гость

    Активно задумываются?))))) это как?

    Это как в анекдоте про чопорных британцев и нелепые телодвижения.

  • А что она должна была сказать? Сказала бы, как легко она справляется и сплошная радость, ее бы сожрали. Началось бы, конечно, у неё няня, всякие помощницы, на работу 5 дней в неделю на целый день уходить не надо. Муж тоже работает набегами. Тем более что она на приёме, где речь вообще о неблагополучных семьях.
    Поэтому это типа сочувствие со стороны Кати. Мол понимаю, понимаю, даже мне при всех благах трудно, вот вам моя поддержка.

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