Кейт Миддлтон призналась, что ей непросто справляться с тремя детьми

На днях Кейт Миддлтон побывала в центре организации, которая помогает неблагополучным семьям. Она пообщалась с другими родителями. Оказалось, что герцогине Кембриджской непросто воспитывать троих детей.

1 2 3 4 5 Кейт Миддлтон заявила, что ей не просто справляться с тремя детьми

Кейт Миддлтон — счастливая жена принца Уильяма и мать троих очаровательных детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Практически весь мир в восторге от малышей герцогини Кембриджской. Конечно, у Кейт есть няни, которые помогают ей воспитывать наследников. Однако, как оказалось, это не слишком-то облегчает работу самой Миддлтон. Во время своей недавней беседы с членами организации Family Action, которая нацелена на помощь неблагополучным семьям, герцогиня порассуждала о том, насколько трудно быть многодетной матерью.

«Это так трудно. В первый год жизни малыша вы получаете много поддержки, а потом остаетесь один на один. Все проходят через одну и ту же борьбу», — сообщила Миддлтон.

Интересно, что уже сейчас в зарубежной прессе ходят слухи о том, что Кейт и Уильям задумываются о четвертом ребенке.