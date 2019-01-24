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Мария Погребняк питается отдельно от мужа и детей, чтобы держать себя в форме

30-летняя Мария Погребняк — счастливая мама троих сыновей. На днях на своей странице в Инстаграме супруга футболиста рассказала о том, как ей удается сохранять стройность.

Для многих поклонников жена Павла Погребняка Мария — идеал женщины. Супруги воспитывают троих сыновей — 11-летнего Артема, 9-летнего Павла и 7-летнего Алексея. Несмотря на три беременности, многодетной маме удалось сохранить великолепную фигуру. На днях Мария рассказала, в чем ее секрет.

«Вы знаете, что я питаюсь отдельно от детей и мужа. Если есть вместе с мужиками — сами знаете, что может быть. Так как мужчины любят все мясное жареное, с хорошим гарниром, а потом еще и с десертом… Пока готовишь им, на готовку себе рыбки на пару с брокколи уже не остается ни сил, ни времени. Либо кушать вместе с ними — набирать лишние калории, либо, пока готовишь, нахомячишься всего, что найдешь дома — а это еще хуже: хлеб, сосиски, колбаса, сыр», — поведала подписчикам супруга футболиста.

Мария нашла выход из ситуации — она заказывает готовое питание, рассчитанное по калорийности. Таким образом она всегда сыта и при этом не переедает.   

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24 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Павел Погребняк, Мария Погребняк

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  • Мне одной показалась ее левая щека оттекшей?

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