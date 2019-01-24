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Как выглядит самая любимая и удобная пара обуви Меган Маркл

Поклонники Меган Маркл увлеченно обсуждают в Сети каждый ее новый наряд. Недавно стало известно, какую обувь герцогиня Сассекская сама любит больше всего. 

С тех пор как Меган Маркл стала женой принца Гарри, ее стиль значительно изменился — новый статус обязывает герцогиню Сассекскую носить элегантные платья и туфли на каблуке. Однако, как оказалось, сама Меган без ума от совсем другой обуви.

Как сообщает портал People, супруга принца Гарри уже многие годы носит лоферы бренда Birdies, которые выбирает практически всегда, если не собирается на какое-либо официальное мероприятие. Меган была одной из первых знаменитостей, обративших внимание на обувь этой марки.

Теперь мягкие «тапочки» стали неотъемлемой частью гардероба Маркл. Наверняка Меган начала с еще большим трепетом относиться с своим любимым лоферам, когда забеременела и по-новому оценила, насколько они для нее удобны.  

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24 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Смешная статья. Говорится об обуви, которую совершенно невозможно посмотреть за кругами с цифрами страниц фото. Ну, и какой смысл тогда в статье?

  • Это старые фотки, когда у неё ещё были косточки на ступнях. Вон, как эти лоферы растянуло. Одну косточку она себе срезала, потом и вторую скрежет после родов, и никаких лоферов.

  • опять! Вы что, фетишисты? то вы нам толкаете постоянно ее ступни? Может, она и обслуживала извращенцев, помешанных на уродливых ступнях, но писатьзаголовки с фотками пяток и вонючих ног - это уже за гранью! Вы еще ее Г выложите!

  • Это точно. На каблуках она будет ходить на публике, пока Гарри рядом - он высокий, а ей наверняка важно, как они смотрятся вместе. И Кейт еще своим ростом глаза мозолит то и дело. )

  • на второй фотке такие ноги тощие.не оч красиво. думала у нее красивее ноги...

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