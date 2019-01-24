Как выглядит самая любимая и удобная пара обуви Меган Маркл

Поклонники Меган Маркл увлеченно обсуждают в Сети каждый ее новый наряд. Недавно стало известно, какую обувь герцогиня Сассекская сама любит больше всего.



1 2 3 4 5 Любимая обувь Меган Маркл — это лоферы

С тех пор как Меган Маркл стала женой принца Гарри, ее стиль значительно изменился — новый статус обязывает герцогиню Сассекскую носить элегантные платья и туфли на каблуке. Однако, как оказалось, сама Меган без ума от совсем другой обуви.



Как сообщает портал People, супруга принца Гарри уже многие годы носит лоферы бренда Birdies, которые выбирает практически всегда, если не собирается на какое-либо официальное мероприятие. Меган была одной из первых знаменитостей, обративших внимание на обувь этой марки.



Теперь мягкие «тапочки» стали неотъемлемой частью гардероба Маркл. Наверняка Меган начала с еще большим трепетом относиться с своим любимым лоферам, когда забеременела и по-новому оценила, насколько они для нее удобны.

