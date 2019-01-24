Певица Ханна отметила свой день рождения в компании Виктории Лопыревой

На днях певица Ханна отметила 28-летие. Отпраздновала день рождения именинница в компании подруг во Флориде. «Маямские принцессы», — так подписала певица снимок в инстаграм-истории (орфография и пунктуация автора соблюдены).
В числе приглашенных на вечеринку оказалась беременная Виктория Лопырева, также отдыхающая на данный момент в Майами. На совместном видео в своей инстаграм-истории Ханна написала, что они обсудили все «мамские темы». Напомним, что в сентябре прошлого года в семье певицы и генерального директора лейбла Black Star Павла Курьянова родилась дочка. Так что звезда наверняка поделилась с будущей мамой опытом и дала ей советы.
Не обошлось празднование дня рождения без задувания свечей. Однако вместо классического бисквитного торта певице принесли композицию из экзотических фруктов. Так что желание именинница загадала тоже наверняка экзотическое.