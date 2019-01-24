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Певица Ханна отметила свой день рождения в компании Виктории Лопыревой

Свой 28-й день рождения певица Ханна провела в компании подруг в Майами, в числе которых была Виктория Лопырева. Девушки весело провели вечер, выкладывая в инстаграм-истории фото и видео с праздника.  

На днях певица Ханна отметила 28-летие. Отпраздновала день рождения именинница в компании подруг во Флориде. «Маямские принцессы», — так подписала певица снимок в инстаграм-истории (орфография и пунктуация автора соблюдены)

В числе приглашенных на вечеринку оказалась беременная Виктория Лопырева, также отдыхающая на данный момент в Майами. На совместном видео в своей инстаграм-истории Ханна написала, что они обсудили все «мамские темы». Напомним, что в сентябре прошлого года в семье певицы и генерального директора лейбла Black Star Павла Курьянова родилась дочка. Так что звезда наверняка поделилась с будущей мамой опытом и дала ей советы. 

Не обошлось празднование дня рождения без задувания свечей. Однако вместо классического бисквитного торта певице принесли композицию из экзотических фруктов. Так что желание именинница загадала тоже наверняка экзотическое. 

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24 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева, Певица Ханна

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Смотрю я на этих перекроенных жаб и жалко их...

  • я бы не пустила Лопыреву свой дом

  • Гость

    я бы не пустила Лопыреву свой дом

    Ну дык и Ханна не хочет в свой дом ее пускать, потому и пришлось идти в рестик праздновать

  • смотри, чтобы не пожалела поже, что пустила "подругу" в свой круг...не первую и не последнюю семью она разрушила

  • Лопырева походу скоро фото с пирогами будет выкладывать )))

  • Чего Вика без любовной любви? 🙌

  • Гость

    я бы не пустила Лопыреву свой дом

    Почему? потому что Лопырева живет так как ей хочется,а не так как вам вздумалось?

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