Певица Ханна отметила свой день рождения в компании Виктории Лопыревой

Свой 28-й день рождения певица Ханна провела в компании подруг в Майами, в числе которых была Виктория Лопырева. Девушки весело провели вечер, выкладывая в инстаграм-истории фото и видео с праздника.

1 2 3 4 5 6 7 Певица Ханна на днях отметила 28-летие

На днях певица Ханна отметила 28-летие. Отпраздновала день рождения именинница в компании подруг во Флориде. «Маямские принцессы», — так подписала певица снимок в инстаграм-истории (орфография и пунктуация автора соблюдены).

В числе приглашенных на вечеринку оказалась беременная Виктория Лопырева, также отдыхающая на данный момент в Майами. На совместном видео в своей инстаграм-истории Ханна написала, что они обсудили все «мамские темы». Напомним, что в сентябре прошлого года в семье певицы и генерального директора лейбла Black Star Павла Курьянова родилась дочка. Так что звезда наверняка поделилась с будущей мамой опытом и дала ей советы.

Не обошлось празднование дня рождения без задувания свечей. Однако вместо классического бисквитного торта певице принесли композицию из экзотических фруктов. Так что желание именинница загадала тоже наверняка экзотическое.