Анфиса Чехова показала, как выглядела в 20 лет после приема таблеток для похудения

Анфиса Чехова всегда была узнаваема благодаря своим пышным формам. На днях телеведущая показала, как выглядела в юности после того, как похудела на 25 кг.

1 2 3 4 5 6 7 Анфиса Чехова опубликовала снимок 20-летней давности

41-летняя Анфиса Чехова по просьбам поклонников опубликовала в Инстаграме фото себя в юности. На снимке телеведущей чуть больше двадцати лет. Фото было сделано после того, как Анфиса за два месяца похудела на 25 килограммов.

Звезда рассказала, что принимала тогда тайские таблетки для снижения веса. Резкая перемена, по ее словам, отразилась не только на здоровье, но и на поведении: «Характер изменился в худшую сторону. Вечно голодная, злая, капризная. Молодой человек, с которым я тогда встречалась, шутил: ''Лучше будь снова толстой, но доброй''».

Звезда понимала, что вредит здоровью, но маниакальное желание сбросить вес довело до того, что телеведущая предпочитала не раздеваться при свете.

«Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены», — оценила свой тогдашний внешний вид Анфиса. Пострадал и бюст Чеховой: «От груди остались одни слезы». На тот момент телеведущая весила 52 кг, что на 10 кг меньше ее настоящего веса. В нем Чехова продержалась около года, а после сорвалась и набрала 30 кг, заработав булимию.

Именно поэтому телеведущая никогда не рекламирует какие-либо таблетки для похудения. Также звезда решила предостеречь остальных желающих похудеть не повторять ее ошибок.