«Ситуация патовая»: спортивный врач заявил, что Александру Кокорину срочно нужна реабилитация из-за проблем с коленом

Недавно стало известно, что у находящегося в СИЗО Александра Кокорина обострилась старая травма колена. Теперь спортивный доктор Юрий Васильков сообщил о том, что ему требуется срочное лечение.

Александру Кокорину требуется срочная реабилитация

На днях Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, начал жаловаться на свое ухудшившееся здоровье. По словам спортсмена, у него обострилась старая травма колена. Недавно бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков заявил, что спортсмену требуется срочная медицинская помощь.

Футболист пробудет в СИЗО до 8 февраля

«Думаю, что ситуация патовая. Кокорин находится в СИЗО, ему нужна реабилитация. Выхода здесь не вижу, но критичности тоже нет. Ему нужно доработать коленный сустав, реабилитолог должен дать ему упражнения и написать программу, чтобы Александр не занимался ерундой, а подкачивал ногу», — сообщил Васильков журналистам агентства РИА Новости.



Напомним, 8 октября прошлого года нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели уголовное дело, они пробудут в СИЗО до 8 февраля.