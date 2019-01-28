Недавно Александр Цекало объявил о разводе с Викторией Галушкой и сообщил о свадьбе с новой возлюбленной Дариной Эрвин. Теперь мы знаем, чем занимается избранница продюсера.



1 2 3 4 5 6 Стало известно, чем занимается новая возлюбленная Александра Цекало

В течение последних месяцев в Сети обсуждали, что брак 57-летнего Александра Цекало и 34-летней Виктории Галушки трещит по швам. Недавно продюсер подтвердил, что разводится с супругой. Кроме того, он сообщил, что снова влюблен и собирается жениться. Невестой Цекало стала 36-летняя американская актриса Дарина Эрвин.



Как сообщает «СтарХит», девушка снималась в комедии «Кое-что на день рождения», где Шерон Стоун сыграла главную роль. Кроме того, Дарина некоторое время работала в одном из театров Лос-Анджелеса — Theater 68, а сейчас увлекается живописью.

По слухам, Цекало и Эрвин познакомил актер Игорь Жижкин, который не раз работал с Дариной.

О происхождении Дарины стало известно от фотограф Филиппа Калмбача, несколько раз делавшего съемки с новой возлюбленной Цекало.



«Я делал для Дарины портфолио в 2017-м. Знаю, что ее папа кореец, а мама русская. У нее также есть близкие родственники в Казахстане. Дарину в Корее считают очень красивой. Популярный в стране портал с удовольствием публиковал ее фото. Фамилию Эрвин она взяла, уже став взрослой. Какая фамилия у нее была раньше — не знаю», — рассказал фотограф.



Напомним, Виктория Галушка, младшая сестра Веры Брежневой, была третьей супругой продюсера. У пары есть двое общих детей — 11-летняя Александра и 6-летний Михаил.