Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Стало известно, чем занимается новая возлюбленная Александра Цекало

Недавно Александр Цекало объявил о разводе с Викторией Галушкой и сообщил о свадьбе с новой возлюбленной Дариной Эрвин. Теперь мы знаем, чем занимается избранница продюсера. 

В течение последних месяцев в Сети обсуждали, что брак 57-летнего Александра Цекало и 34-летней Виктории Галушки трещит по швам. Недавно продюсер подтвердил, что разводится с супругой. Кроме того, он сообщил, что снова влюблен и собирается жениться. Невестой Цекало стала 36-летняя американская актриса Дарина Эрвин.

Как сообщает «СтарХит», девушка снималась в комедии «Кое-что на день рождения», где Шерон Стоун сыграла главную роль. Кроме того, Дарина некоторое время работала в одном из театров Лос-Анджелеса — Theater 68, а сейчас увлекается живописью.

По слухам, Цекало и Эрвин познакомил актер Игорь Жижкин, который не раз работал с Дариной.

О происхождении Дарины стало известно от фотограф Филиппа Калмбача, несколько раз делавшего съемки с новой возлюбленной Цекало.

«Я делал для Дарины портфолио в 2017-м. Знаю, что ее папа кореец, а мама русская. У нее также есть близкие родственники в Казахстане. Дарину в Корее считают очень красивой. Популярный в стране портал с удовольствием публиковал ее фото. Фамилию Эрвин она взяла, уже став взрослой. Какая фамилия у нее была раньше — не знаю», — рассказал фотограф.

Напомним, Виктория Галушка, младшая сестра Веры Брежневой, была третьей супругой продюсера. У пары есть двое общих детей — 11-летняя Александра и 6-летний Михаил.  

Перейти к обсуждению 10


28 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru, Starface, Facebook, Instagram
Теги

Александр Цекало, Виктория Галушка

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • ха на лолиту похожа

  • Н-да, ну что тут скажешь. Новая барышня наверно здесь роли ищет.

  • Виагра садит сердце

  • Ничё такая) а скока ей лет?

  • по любОви они! не иначе! ПО ЛЮБВИ!

  • Вылитая Гузеева

  • Комический дуэт, он рядом с ней как торопунька)))

  • А о чем этот умный мужик с Галушкой, закончившей курсы маникюра, говорил интересно все эти 10 лет...Да и женился в свое время, пылая неземной любовью к Вере. Приехал к ней с обьяснениями в больницу, когда та копчик повредила на лыжах катаясь, но та дала отворот поворот. Вот он, чтоб хоть как то поближе, на Вике женился. Известная в узких кругах история

  • столько лет жить и сделать 2-х детей совсем без чувств ну это вряд ли..значит были, да прошли, но он долго с ней продержался, хотя ходок.

  • зачем он ей? совсем не смотрятся

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 388

Новое за неделю

15 новых тем

Популярное за неделю

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.