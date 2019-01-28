Адвокат Мамаева рассказал, что футболист спит в теплой одежде, потому что в камере нет отопления

Павел Мамаев и Александр Кокорин, главные фигуранты нашумевшего дела об избиении двух чиновников и водителя известной телеведущей, уже почти четыре месяца находятся в СИЗО. На днях адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал об условиях содержания футболистов.
На вопрос журналиста портала «Чемпионат» о том, как в такие морозы можно находиться в СИЗО, правозащитник ответил: «Конечно, там очень холодно. Как такового отопления в камерах нет, но никто не жалуется».
Игорь Бушманов также рассказал, как футболисты спасаются от холода во время сна: «Спят в тeплой одежде, свитерах. В камерах часто открывают форточки. Там, конечно, не критическая температура, но очень далека от комфортной».
Адвокат также предположил, что Мамаеву и Кокорину могут снова продлить срок содержания под стражей. По его словам, срок пребывания в СИЗО футболистам могут увеличивать вплоть до 12 месяцев.