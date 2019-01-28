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Адвокат Мамаева рассказал, что футболист спит в теплой одежде, потому что в камере нет отопления

Павел Мамаев, как и другие фигуранты нашумевшего дела об избиении, пробудет в СИЗО до 8 февраля. Как сообщил адвокат футболиста, из-за холода в камере ему приходится спать в теплой одежде. 
Павел Мамаев спит в теплой одежде из-за холода в СИЗО
Павел Мамаев спит в теплой одежде из-за холода в СИЗО

Павел Мамаев и Александр Кокорин, главные фигуранты нашумевшего дела об избиении двух чиновников и водителя известной телеведущей, уже почти четыре месяца находятся в СИЗО. На днях адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал об условиях содержания футболистов.

На вопрос журналиста портала «Чемпионат» о том, как в такие морозы можно находиться в СИЗО, правозащитник ответил: «Конечно, там очень холодно. Как такового отопления в камерах нет, но никто не жалуется».

Футболистам могут продлевать срок содержания под стражей до 12 месяцев
Футболистам могут продлевать срок содержания под стражей до 12 месяцев

Игорь Бушманов также рассказал, как футболисты спасаются от холода во время сна: «Спят в тeплой одежде, свитерах. В камерах часто открывают форточки. Там, конечно, не критическая температура, но очень далека от комфортной».

Адвокат также предположил, что Мамаеву и Кокорину могут снова продлить срок содержания под стражей. По его словам, срок пребывания в СИЗО футболистам могут увеличивать вплоть до 12 месяцев.  

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28 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Getty Images

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