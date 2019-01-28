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В первом интервью после освобождения Настя Рыбка рассказала, как занималась сексом в тайском заключении

Около двух недель назад Настя Рыбка и Алекс Лесли были освобождены из тайской тюрьмы. В свежем интервью девушка рассказала, как вела интимную жизнь во время нахождения под стражей. 

22 января модель Настя Рыбка и ее тренер по личностному развитию Алекс Лесли были освобождены из полиции под подписку об обязательстве о явке. На днях блогер Амиран Сардаров опубликовал на своем YouTube-канале «Дневник хача» первое интервью Рыбки и Лесли после того, как они покинули тайскую тюрьму.

Во время беседы блогер спросил у девушки, был ли у нее секс за год, проведенный в заключении. Рыбка ответила положительно и сообщила, что ее партнером был Алекс Лесли. Как оказалось, секс-тренер и его ученица уединялись во время выездов на судебные заседания.

Они снимали специальные камеры, предназначенные для общения с родственниками и адвокатами.  

По словам Лесли и Рыбки, они неоднократно получали замечания от сотрудников суда. «Если вы будете заниматься сексом в суде, мы на вас наденем кандалы на две недели», — передал Алекс слова начальника тайского органа правосудия. Эти угрозы не остановили молодых людей, и обещанная мера пресечения действительно была использована.

Напомним, в феврале прошлого года Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, и Александр Кириллов, который ведет свою деятельность под псевдонимом Алекс Лесли, были задержаны полицией Таиланда за незаконное проведение секс-тренинга и создание преступного сообщества, предоставлявшего услуги интимного характера.

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28 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Настя Рыбка, Алекс Лесли

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