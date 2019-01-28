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«С этим человеком я хочу разделить свою жизнь»: история брака Екатерины Архаровой и Артема Илясова

Актриса Екатерина Архарова ошеломила подписчиков неожиданной новостью: ее муж Артем Илясов бесследно исчез и уже двое суток не выходит на связь. В ожидании, что ситуация прояснится, чего мы искренне желаем семье и близким Илясова, мы вспоминаем историю взаимоотношений одной из самых красивых пар отечественного шоу-биза.
  • Екатерина Архарова
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    Прежде чем Екатерина Архарова обрела счастье в браке с Артемом Илясовым, она пережила несколько неудачных романов
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Прежде чем стать счастливой женой Артема Илясова, Екатерина Архарова, как подобает красивой женщине, пережила несколько романов, некоторые были громкими и даже трагичными. После расставания с Маратом Башаровым, жестоко избившим Екатерину спустя четыре месяца со дня свадьбы, актриса долго не могла доверять мужчинам. Лишь спустя три года после скандального развода, широко обсуждавшегося в прессе, она встретила «того самого».

Меньше шести месяцев назад Екатерина Архарова вышла замуж за ресторатора Артема Илясова. Казалось, что во втором браке актриса наконец обрела гармонию и счастье.

Влюбленные задумывались о пополнении в семействе. Однако 28 января этого года актриса шокировала своих поклонников сообщением о том, что ее супруг пропал. Два дня назад Артем вышел из своего кафе и вот уже двое суток не выходит на связь.

Мы очень надеемся, что Артем найдется в ближайшее время — целым и невредимым. А пока поиски продолжаются, мы решили вспомнить личную жизнь нашей героини и подробности ее союза с Артемом Илясовым.

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28 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Матыцин Валерий/ТАСС, @lenadunaeva/Instagram
Теги

Екатерина Архарова, Марат Башаров

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