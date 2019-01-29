Екатерина Архарова сообщила, что нашла своего супруга, и рассказала о его состоянии

28 января Екатерина Архарова опубликовала пост, в котором рассказала, что уже вторые сутки ее муж Артем не выходит на связь, и призвала всех неравнодушных поделиться любой информацией о пропавшем без вести супруге. На днях стало известно, что мужчина нашелся.

1 2 3 4 5 Екатерина Архарова нашла своего мужа Артема Илясова

28 января 43-летняя Екатерина Архарова сообщила о том, что ее муж Артем Илясов бесследно пропал. Актриса написала об этом в своем Инстаграме в надежде получить информацию о местонахождении супруга. Мужчина вышел из их семейного кафе «Раиса Захарна» вечером 26 января и не вернулся.



«Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся», — написала под постом обеспокоенная Екатерина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Актриса также обратилась с просьбой к подписчикам сообщить любую информацию, которая поможет найти пропавшего мужа.

К счастью, беда миновала. 29 января Екатерина сообщила подписчикам в Инстаграме, что нашла своего супруга. Правда, где мужчина был все эти дни, уточнять не стала.

«Друзья! Всем огромное спасибо за участие, поддержку и теплые слова!Благодаря вам нашелся Артем! Живой. Уже все в порядке. Слава Богу! Спасибо от всего сердца! Простите, что сразу не смогла ответить. Трое суток напролет не сомкнула глаз. Подключила к поискам всех, кого только смогла: от полиции до других структур, от друзей до волонтеров... Общими усилиями мы смогли его найти! Самое страшное позади!» — сообщила Архарова в публикации. Актриса также обратилась к тем, кто посчитал, что новость о пропаже супруга — пиар их семейного кафе: «Я каждые два часа звонила в бюро несчастных случаев, больницы, морги… Как вам не стыдно? Я более семи часов в полиции провела! Блокирую!».



Напомним, в августе 2018-го Екатерина Архарова вышла замуж за ресторатора Артема Илясова. До этого она состояла в браке с актером Маратом Башаровым.

