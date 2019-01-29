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Екатерина Архарова сообщила, что нашла своего супруга, и рассказала о его состоянии

28 января Екатерина Архарова опубликовала пост, в котором рассказала, что уже вторые сутки ее муж Артем не выходит на связь, и призвала всех неравнодушных поделиться любой информацией о пропавшем без вести супруге. На днях стало известно, что мужчина нашелся. 

28 января 43-летняя Екатерина Архарова сообщила о том, что ее муж Артем Илясов бесследно пропал. Актриса написала об этом в своем Инстаграме в надежде получить информацию о местонахождении супруга. Мужчина вышел из их семейного кафе «Раиса Захарна» вечером 26 января и не вернулся.

«Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся», — написала под постом обеспокоенная Екатерина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Актриса также обратилась с просьбой к подписчикам сообщить любую информацию, которая поможет найти пропавшего мужа. 

К счастью, беда миновала. 29 января Екатерина сообщила подписчикам в Инстаграме, что нашла своего супруга. Правда, где мужчина был все эти дни, уточнять не стала.

«Друзья! Всем огромное спасибо за участие, поддержку и теплые слова!Благодаря вам нашелся Артем! Живой. Уже все в порядке. Слава Богу! Спасибо от всего сердца! Простите, что сразу не смогла ответить. Трое суток напролет не сомкнула глаз. Подключила к поискам всех, кого только смогла: от полиции до других структур, от друзей до волонтеров... Общими усилиями мы смогли его найти! Самое страшное позади!» — сообщила Архарова в публикации. Актриса также обратилась к тем, кто посчитал, что новость о пропаже супруга — пиар их семейного кафе: «Я каждые два часа звонила в бюро несчастных случаев, больницы, морги… Как вам не стыдно? Я более семи часов в полиции провела! Блокирую!». 

Напомним, в августе 2018-го Екатерина Архарова вышла замуж за ресторатора Артема Илясова. До этого она состояла в браке с актером Маратом Башаровым.

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29 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Екатерина Архарова

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Клоуны

  • Фу...лживая и глупая

  • Какое счастье! Слава Богу!

  • Архарова плохая актриса- никто больше не верит в эту "страшную пропажу и неожиданную находку". Стыдно должно быть этой парочке, и не надо недооценивать большое количество негативной энергии, направленное сейчас на горе-пиарщиков и лжецов. Ну и второй вариант - дама просто истеричка, на пустом месте устроила цирк

  • Так где он был и что с ним было???

  • Знает, что столько негатива выльется на них, так хоть-бы сказала, что было, придумала-бы что-нибудь. Или им совсем наплевать, что о них говорят, лишь-бы говорили?

  • Не знаю почему, но не нравится она мне. И было жалко не её, а мужа, что вдруг действительно что-то случилось. Поэтому я была-бы рада, если-бы он просто загулял с другой.

  • Чего только не придумают, чтобы попиарить свою кулинарию. Как говорится, плохой пиар тоже пиар. Нашли друг друга, а Ильясов, на вид, вроде, приличный человек. С кем поведешься, от того и наберешься.

  • От такой бабы не уйдешь)

  • Да, да пропал . Публикация на сайте . И вот он- счастливый хеппи энд. Так и знала ,что инценировка. А еще говорили как таким можно шутить?

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