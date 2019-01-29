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Пользователи Сети недоумевают, почему Брижит Макрон надела кроссовки в египетский храм

Несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит посетили Египет. Модный образ, который выбрала для себя первая леди Франции, показался некоторым интернет-пользователям странным и неуместным.
  • Брижит Макрон, Эммануэль Макрон
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    Недавно Эммануэль Макрон и его жена Брижит отправились в совместную деловую поездку в Египет, где посетили древние храмы времен фараона Рамсеса II
    Смотреть галерею

Брижит Макрон присоединилась к своему мужу — президенту Франции Эммануэлю Макрону — во время его трехдневной деловой поездки в Египет. На днях супруги посетили древние храмы, которые были построены более 3 000 лет назад. В Сети появились фотографии с визита, и интернет-пользователи не смогли не обратить внимания на наряд Брижит.

Все дело в том, что в храм 65-летняя Макрон надела классический серый костюм и кроссовки бренда Louis Vuitton. 

По информации зарубежного издания Daily Mail, эта пара обуви обошлась первой леди примерно в 650 евро (около 55 тысяч рублей).

Мы, к слову, не разделяем критику интернет-пользователей. На наш взгляд, образ Брижит Макрон смотрелся уместно, ведь первая леди отправилась на экскурсию по историческим памятникам, а не на торжественный ужин.

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29 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News
Теги

Брижит Макрон, Эммануэль Макрон

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ноги просто болят

  • Да захотелось и все тут. Мало у нее что ли мягкой удобной классической обуви? Кроссовки в городском стиле, не для спорта, так что нормально все.

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