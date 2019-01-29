Пользователи Сети недоумевают, почему Брижит Макрон надела кроссовки в египетский храм

Брижит Макрон присоединилась к своему мужу — президенту Франции Эммануэлю Макрону — во время его трехдневной деловой поездки в Египет. На днях супруги посетили древние храмы, которые были построены более 3 000 лет назад. В Сети появились фотографии с визита, и интернет-пользователи не смогли не обратить внимания на наряд Брижит.
По информации зарубежного издания Daily Mail, эта пара обуви обошлась первой леди примерно в 650 евро (около 55 тысяч рублей).
Мы, к слову, не разделяем критику интернет-пользователей. На наш взгляд, образ Брижит Макрон смотрелся уместно, ведь первая леди отправилась на экскурсию по историческим памятникам, а не на торжественный ужин.