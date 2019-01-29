Как выглядят солисты Backstreet Boys через 20 лет после своего триумфа

Подростковая аудитория группы Backstreet Boys выросла, стали старше и сами солисты. Смотрим, как годы изменили участников одного из самых популярных музыкальных коллективов 1990-х.

1 2 3 4 5 Недавно группа Backstreet Boys пришла на радиопрограмму «Утреннее шоу Элвиса Дурана»

Если вы думали, что легендарная группа 1990-х Backstreet Boys сильно сдала свои позиции, то вы ошибались! Пару дней назад знаменитый бойзбенд выпустил новый альбом под названием DNA.

Группа продолжает выступать в прежнем составе. Напомним, участниками коллектива являются Эй Джей Маклин, Ник Картер, Хауи Дороу, Кевин Ричардсон и Брайан Литтрелл.

Недавно артисты в полном составе вышли в свет — пришли на радиопрограмму «Утреннее шоу Элвиса Дурана». Нам показалось, что спустя 20 лет после своего триумфального взлета музыканты не сильно изменились. Правда, Кевин Ричардсон заметно устал, а Эй Джей Маклин покрылся татуировками.



В этом году группе стукнет уже 28 лет! А ее участники достойно выглядят и по-прежнему радуют фанатов своим творчеством. Согласитесь, далеко не все музыкальные коллективы могут похвастаться таким постоянством. Говорят, это признак мастерства!



О том, как выглядят кумиры миллионов девушек 1990-х сейчас, смотрите в галерее к нашему материалу.