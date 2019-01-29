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Кортни Кардашьян появилась на публике с предполагаемым новым бойфрендом, который на 13 лет младше ее

Еще недавно Кортни Кардашьян приписывали роман с 20-летним приятелем Кайли Дженнер Лукой Саббатом. На этот раз зарубежные СМИ уверены — у знаменитости появился новый молодой бойфренд. 

Личная жизнь многодетной мамы Кортни Кардашьян в последнее время буквально кипит: недавно ей приписывали роман с 20-летним приятелем Кайли Дженнер Лукой Саббатом. Примерно в то же время она проводила время с бывшим возлюбленным Скоттом Дисиком и его девушкой Софией Ричи. На днях старшую из сестер Кардашьян заметили в компании нового бойфренда.

Как сообщает портал Radar Online, теперь Кортни встречается с 26-летним Дэвидом Ди Дюроном. По данным издания, их определенно точно связывают именно романтические, а не дружеские отношения. Более того, инсайдеры утверждают, что родственникам Кардашьян ее новый молодой человек очень понравился.

Должно быть, Скотт Дисик, который, как сообщалось ранее, в тайне мечтает снова быть вместе с Кортни, настороженно следит за ее романами. Напомним, сейчас старшая из сестер Кардашьян воспитывает троих детей от бывшего гражданского мужа — 8-летнего Мэйсона, 5-летнюю Пенелопу и 3-летнего Рейна. 

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29 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
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Кортни Кардашьян, Скотт Дисик

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