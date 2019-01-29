Сара Джессика Паркер рассказала, какой сегодня была бы жизнь Кэрри Брэдшоу с мужчиной ее мечты

Многие поклонники сериала «Секс в большом городе» мечтают узнать, как сложилась бы судьба любимых героинь, если бы история получила продолжение. Сара Джессика Паркер описала, как представляет жизнь своего персонажа.



1 2 3 4 5 Сара Джессика Паркер рассказал о том, как представляет себе будущее своей героини из «Секса в большом городе»

Несколько лет назад на экраны вышли два полнометражных фильма «Секс в большом городе», ставшие продолжением одноименного сериала. Уже не первый год ходят слухи об активной работе над третьей частью, однако задумке не суждено воплотиться в жизнь.



Дело в том, что Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, не хочет снова работать с Сарой Джессикой Паркер, так как у экранных подруг довольно натянутые отношения в реальности. Тем не менее недавно исполнительница роли Кэрри Брэдшоу порассуждала о том, как могла бы сложиться судьба ее героини и мужчины ее мечты.



«Я думаю, Кэрри и мистер Биг все еще жили бы в Нью-Йорке. Я уверена, что моя героиня все еще была бы журналисткой. Она бы писала о тех важнейших изменениях, которые происходят в нашей стране в последние годы. Кэрри все еще обожала бы читать и до сих пор тепло относилась бы к подругам. С мистером Бигом они были бы по-прежнему без ума друг от друга», — рассказала Сара Джессика Паркер порталу E! News.



Напомним, недавно актриса сообщила, что у поклонников «Секса в большом городе» скоро будет возможность снова увидеть ее персонажа.