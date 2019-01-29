Сара Джессика Паркер рассказала, какой сегодня была бы жизнь Кэрри Брэдшоу с мужчиной ее мечты

Несколько лет назад на экраны вышли два полнометражных фильма «Секс в большом городе», ставшие продолжением одноименного сериала. Уже не первый год ходят слухи об активной работе над третьей частью, однако задумке не суждено воплотиться в жизнь.
Дело в том, что Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, не хочет снова работать с Сарой Джессикой Паркер, так как у экранных подруг довольно натянутые отношения в реальности. Тем не менее недавно исполнительница роли Кэрри Брэдшоу порассуждала о том, как могла бы сложиться судьба ее героини и мужчины ее мечты.
«Я думаю, Кэрри и мистер Биг все еще жили бы в Нью-Йорке. Я уверена, что моя героиня все еще была бы журналисткой. Она бы писала о тех важнейших изменениях, которые происходят в нашей стране в последние годы. Кэрри все еще обожала бы читать и до сих пор тепло относилась бы к подругам. С мистером Бигом они были бы по-прежнему без ума друг от друга», — рассказала Сара Джессика Паркер порталу E! News.
Напомним, недавно актриса сообщила, что у поклонников «Секса в большом городе» скоро будет возможность снова увидеть ее персонажа.
Кроме как проживания в Нью-Йорке и были бы без ума друг от друга больше ничего не сказано. Статья ни о чем. Да и читать она обожала модные журналы, а не книги, о чем ее героиня сама сказала, когда Петровский зачитывал ей Бродского))