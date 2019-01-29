Певица МакSим устроила для дочери «бумажную» дискотеку в честь 4-го дня рождения

Певица МакSим поделилась в Инстаграме фотографиями с роскошного дня рождения своей младшей дочери Марии.

1 2 3 4 5 Певица МакSим показала подписчикам, как ее семья отпраздновала четвертый день рождения маленькой Марии

35-летняя певица Марина Абросимова, известная как МакSим, регулярно делится в соцсетях личными фотографиями. Недавно артистка выложила снимки со дня рождения своей младшей дочери Марии. Четыре года малышке исполнилось еще 29 октября, однако любящая мама поделилась кадрами не сразу.

Певица устроила для именинницы праздник в стиле диснеевских принцесс.

Приглашенных детей развлекали аниматоры, среди которых был и фокусник. Певица рассказала, что торжество завершилось шумными танцами.



«После ''бумажной'' дискотеки я еле нашла свою младшую дочку среди, как мне кажется, тонны конфетти!» — отметила МакSим в подписи к публикации.



Напомним, старшую дочь Сашу певица родила в марте 2009 года. В 2014-м на свет появилась Мария. Отцом малышки является бизнесмен Антон Петров. Отметим, что лицо младшей дочери звезда старается не показывать.

