Марат Башаров впервые вышел в свет с супругой после новости о ее избиении

27 декабря жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова попала в больницу с закрытым переломом носа. Брат девушки сообщил, что ее избил актер. Супруги никак не комментировали этот инцидент, а на днях они появились вместе на премьере фильма «Русский бес».

1 2 3 4 5 29 января Елизавета Шевыркова и Марат Башаров появились вместе на премьере фильма «Русский бес»

В конце прошлого года брат 31-летней Елизаветы Шевырковой сообщил журналистам, что ее муж, 44-летний Марат Башаров, избил его сестру. Супруга актера попала в больницу с закрытым переломом носа. Спустя некоторое время анонимный источник, ссылаясь на слова матери Елизаветы, рассказал, что Марат напал на супругу в лифте около двух часов ночи, когда она убегала от него с 2-летним сыном Марселем.

Башаров и Шевыркова хранили молчание и никак не комментировали этот инцидент.

Однако в начале января стало известно, что супруга актера улетела с сыном на отдых в Таиланд. Тогда пользователи Сети сочли, что Елизавета решила восстановить силы и здоровье после побоев, которые нанес ей Марат.



А 29 января супруги появились вместе на премьере фильма Григория Константинопольского «Русский бес» в кинотеатре «Октябрь». Башаров и Шевыркова с улыбками на лицах позировали фотографам, правда предпочли не стоять рядом друг с другом. Похоже, что Елизавета и Марат решили сохранить свои отношения.