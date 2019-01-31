Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Лопырева призналась, что не боится потерять Игоря Булатова

Уже больше месяца в Сети обсуждают скандал, связанный с Викторией Лопыревой и Игорем Булатовым. Беременная модель не раз подвергалась нападкам со стороны интернет-пользователей. На днях она все же решила ответить хейтерам. 

С тех пор, как общественность узнала, что отцом будущего ребенка 35-летней Виктории Лопыревой стал 35-летний бизнесмен Игорь Булатов, ее соцсети буквально разрываются от гневных комментариев. Хейтеры сомневаются в искренности чувств мужчины к модели и заявляют, что в скором времени он ее бросит.

В своей недавней публикации в Инстаграме Лопырева обратилась к недоброжелателям и объяснила свою точку зрения.

«За эти дни я чего только уже не прочитала. Очень хорошее время проверить, кто есть кто. Моим друзьям и подписчикам огромное спасибо, а тем, кто радостно строчит комменты про то, что он меня бросит, хочу сказать: никогда не надо бояться остаться одной. Если он хочет уйти — пусть уходит и освобождает место рядом с вами. Все эти ваши ''бумеранги'' и прочее — звучит смешно. Любовь — это чувство свободных людей и тем оно прекрасно. Ни один штамп, ни дети не удержат рядом мужчину, если ему с тобой скучно. И речь не только о сексе», — высказалась Виктория (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). 

Звезда уверена, что цепляться за отношения с мужчиной только лишь из-за страха одиночества или боясь общественного мнения нельзя.

«Бывает, живут годами, а поговорить не о чем. Но навязанные обществом рамки и условности заставляют людей бояться сделать тот самый шаг, который, возможно, сделает их обоих счастливыми. Я против того, чтобы цепляться за мужчину просто из страха: ''А что же люди скажут?''. А ведь людям, по большому счету, наплевать, счастливы вы или нет, им просто нужен повод пообсуждать», — уверена Лопырева.

В конце своего обращения к подписчикам Виктория заявила, что лучше будет одна, чем вдвоем с тем, с кем будет несчастлива.

Перейти к обсуждению 10


31 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Откуда весь этот бред? Она без мужчин 0. Зависима полностью от них.

  • Каждый свой пук комментирует. Не надоело?

  • Гость

    Откуда весь этот бред? Она без мужчин 0. Зависима полностью от них.

    Так она только Булатова не боится потерять, а настоящего ее спонсора наверняка потерять очень боится. А Булатов что, он ноль, сам полностью зависел от папы БЖ. Его потерять не жалко, нафиг он нужен

  • Ей делать что ли нечего, кроме как сидеть и написывать хейтерам? Блин, она в тепле сидит, рядом океан, ходи гуляй, дыши воздухом полезным! Думай о ребенке, ему положительные эмоции нужнее, чем вся эта писанина в ИГ.

  • После родов спустится с небес на землю...надеюсь.

  • Гость

    После родов спустится с небес на землю...надеюсь.

    Гормоны не сразу в норму приходят.

  • Увела из семьи мужчину и теперь не боится ,что он уйдет) узнала,что его денег лишили)))

  • Конечно не боится..кто он ей? Никто..Сегодня есть,завтра нет..всем понятно что рожает для себя,ибо время поджимает .

  • "Твой новый возлюбленный это бывший чей-то .."))))))

  • Приехали к тому, с чего начали. Стоило ли светить этого мужчину, причинять боль его семье, если так всё просто было изначально? Договорились бы между собой по-тихому и разбежались. А теперь большой ложкой черпать не вычерпать. Нервы, стрессы, обсуждения, море негатива из-за глупой засветки мимолетного романа.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 403

Новое за три дня

12 новых тем

Популярное за три дня

12 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.