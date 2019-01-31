Виктория Лопырева призналась, что не боится потерять Игоря Булатова

Уже больше месяца в Сети обсуждают скандал, связанный с Викторией Лопыревой и Игорем Булатовым. Беременная модель не раз подвергалась нападкам со стороны интернет-пользователей. На днях она все же решила ответить хейтерам.

1 2 3 4 5 Виктория Лопырева заявила. что не боится одиночества

С тех пор, как общественность узнала, что отцом будущего ребенка 35-летней Виктории Лопыревой стал 35-летний бизнесмен Игорь Булатов, ее соцсети буквально разрываются от гневных комментариев. Хейтеры сомневаются в искренности чувств мужчины к модели и заявляют, что в скором времени он ее бросит.

В своей недавней публикации в Инстаграме Лопырева обратилась к недоброжелателям и объяснила свою точку зрения.

«За эти дни я чего только уже не прочитала. Очень хорошее время проверить, кто есть кто. Моим друзьям и подписчикам огромное спасибо, а тем, кто радостно строчит комменты про то, что он меня бросит, хочу сказать: никогда не надо бояться остаться одной. Если он хочет уйти — пусть уходит и освобождает место рядом с вами. Все эти ваши ''бумеранги'' и прочее — звучит смешно. Любовь — это чувство свободных людей и тем оно прекрасно. Ни один штамп, ни дети не удержат рядом мужчину, если ему с тобой скучно. И речь не только о сексе», — высказалась Виктория (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).





Звезда уверена, что цепляться за отношения с мужчиной только лишь из-за страха одиночества или боясь общественного мнения нельзя.

«Бывает, живут годами, а поговорить не о чем. Но навязанные обществом рамки и условности заставляют людей бояться сделать тот самый шаг, который, возможно, сделает их обоих счастливыми. Я против того, чтобы цепляться за мужчину просто из страха: ''А что же люди скажут?''. А ведь людям, по большому счету, наплевать, счастливы вы или нет, им просто нужен повод пообсуждать», — уверена Лопырева.



В конце своего обращения к подписчикам Виктория заявила, что лучше будет одна, чем вдвоем с тем, с кем будет несчастлива.

