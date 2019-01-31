Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

На содержание Мамаева и Кокорина в СИЗО государство уже потратило полмиллиона рублей

Вот уже четыре месяца нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся под стражей в СИЗО Бутырка. На днях стало известно, что один день заключения спортсменов обходится государству в 1 100 рублей.
  • Александр Кокорин, Павел Мамаев
    1 2 3 4 5
    За содержание Кокорина и Мамаева под стражей государство уже заплатило полмиллиона рублей
    Смотреть галерею

Александр Кокорин, Павел Мамаев и другие фигуранты нашумевшего дела об избиении уже несколько месяцев находятся в СИЗО, где дожидаются решения суда по делу о драке. 

Недавно стало известно, что за 4 месяца заключения футболистов под стражей государство потратило уже более полумиллиона рублей. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

По словам источника, Кокорин и Мамаев обходятся стране в 1 100 рублей в сутки на каждого. В эту сумму входит зарплата сотрудникам СИЗО, обслуживание зданий, еда и прочие расходы.

К слову, две недели назад стало известно, что Александр Кокорин отказывается питаться в следственном изоляторе и заказывает себе еду через Интернет с помощью служб доставки. 

Напомним, 8 октября прошлого года нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 8 февраля состоится третье заседание суда, где решится дальнейшая судьба футболистов — станет известно, продлят спортсменам арест или же отпустят домой. 

Перейти к обсуждению 3


31 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru, Станислав Красильников, Дмитрий Голубович, Михаил Терещенко/ТАСС, Instagram
Теги

Александр Кокорин, Павел Мамаев

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Так пусть отрабатывают све пребывание. Полы моют, трусы шьют , тарелки к обеду раздают. Мало дел что ли за решеткой? Чай не гостиница.

  • Бумеранг это не "ты бросил - тебя бросили". Это может быть что-то и пострашнее. Мучительных ситуаций может быть миллион, и они будут мучительными именно для конкретного человека, а другому может было бы вполне терпимо. Всем добра.

  • Я, конечно, не гений в математике, но 4 месяца - это примерно 120 дней, умножаем 120 на 1 100 получаем 132 000, умножаем 132 000 на два - получаем 264 000, где полмиллиона-то?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 403

Новое за три дня

12 новых тем

Популярное за три дня

12 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.