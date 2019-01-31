На содержание Мамаева и Кокорина в СИЗО государство уже потратило полмиллиона рублей

Вот уже четыре месяца нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся под стражей в СИЗО Бутырка. На днях стало известно, что один день заключения спортсменов обходится государству в 1 100 рублей.

1 2 3 4 5 За содержание Кокорина и Мамаева под стражей государство уже заплатило полмиллиона рублей

Александр Кокорин, Павел Мамаев и другие фигуранты нашумевшего дела об избиении уже несколько месяцев находятся в СИЗО, где дожидаются решения суда по делу о драке.

Недавно стало известно, что за 4 месяца заключения футболистов под стражей государство потратило уже более полумиллиона рублей. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

По словам источника, Кокорин и Мамаев обходятся стране в 1 100 рублей в сутки на каждого. В эту сумму входит зарплата сотрудникам СИЗО, обслуживание зданий, еда и прочие расходы.

К слову, две недели назад стало известно, что Александр Кокорин отказывается питаться в следственном изоляторе и заказывает себе еду через Интернет с помощью служб доставки.



Напомним, 8 октября прошлого года нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 8 февраля состоится третье заседание суда, где решится дальнейшая судьба футболистов — станет известно, продлят спортсменам арест или же отпустят домой.