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Прошло уже 200 дней, как Джорджа Клуни не видели вместе с детьми

Недавно в Сети активно обсуждали побег Амаль Клуни с детьми в их с Джорджем совместный дом на Сицилии. На днях в зарубежных СМИ появились новые подробности конфликта между супругами.
  • Джордж Клуни
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    Западные СМИ сообщили, что уже 200 дней Джорджа Клуни не видели на публике с детьми
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Недавно мы писали, что западные СМИ потрясла новость о внезапном побеге из дома жены Джорджа Клуни. Амаль забрала близнецов Эллу и Александра и покинула семейный особняк в Англии. По словам инсайдеров, она поселилась в общем с супругом доме на Итальянской Сицилии. 

На днях появились новые подробности, которые, возможно, прольют свет на супружеский конфликт. Как отмечает издание Radar Online, Джордж Клуни уже 200 дней не появлялся с детьми на публике. Последняя совместная фотография актера с женой была сделана 11 августа прошлого года, а в день четвертой годовщины свадьбы супруги были не вместе. 

Согласно источнику, Амаль и Джордж уже давно живут не вместе, и, чтобы отвлечься от проблем, Клуни часто зависает на вечеринках. Тем не менее, по словам инсайдера, голливудский актер намерен остаться неотъемлемой частью жизни своих детей в случае развода с Амаль. Однако стоить отметить, что жена Клуни — сильный адвокат, которая скорее всего захочет получить полную опеку над близнецами и немалую долю имущества актера. 

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31 января 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Если будет развод, она его сжрет с потрохами.

  • Не на долго его хватило в качестве супруга побыть, а жаль - красивая была пара.

  • Вот и у джорджа контракт закончился..

  • Совершенно не факт, что все это не слухи. Но я в этот брак не верила ни на минуту.

  • Прям ровно 200?Не 201и не 199?

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