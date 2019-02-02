Путь к себе: как звезды в молодости и сейчас встретились на одном снимке

Встретить себя молодого? Легко, если речь идет о фотошопе: художник из Нидерладнов взорвал Сеть, просто соединяя архивные и современные фотографии звезд в единое целое.

Многие западные селебрити стремятся сохранить молодость. Они борются с морщинами, регулярно ходят в тренажерные залы, сидят на строгих диетах, делают пластические операции... но все равно меняются! Что поделать — годы берут свое.



Согласитесь, всегда интересно узнать, как изменился кумир за большой промежуток времени. Только вот привычные коллажи до/после — уже прошлый век! В Сети огромную популярность набирают снимки, на которых звезды будто запечатлены в разных возрастах одновременно. Например, 62-летний Том Хэнкс хлопает по плечу себя молодого. Или Джастины Тимберлейки, мужчина и юноша, обнимаются!



Нидерландский художник Ард Гелинк прославился созданием таких снимков. Он фотошопит портреты знаменитостей, заставляя их позировать с собою в молодости или детстве. Это сложно объяснить — поэтому просто насладитесь забавными картинками в галерее нашего материала.

