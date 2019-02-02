Многие западные селебрити стремятся сохранить молодость. Они борются с морщинами, регулярно ходят в тренажерные залы, сидят на строгих диетах, делают пластические операции... но все равно меняются! Что поделать — годы берут свое.
Согласитесь, всегда интересно узнать, как изменился кумир за большой промежуток времени. Только вот привычные коллажи до/после — уже прошлый век! В Сети огромную популярность набирают снимки, на которых звезды будто запечатлены в разных возрастах одновременно. Например, 62-летний Том Хэнкс хлопает по плечу себя молодого. Или Джастины Тимберлейки, мужчина и юноша, обнимаются!
Нидерландский художник Ард Гелинк прославился созданием таких снимков. Он фотошопит портреты знаменитостей, заставляя их позировать с собою в молодости или детстве. Это сложно объяснить — поэтому просто насладитесь забавными картинками в галерее нашего материала.
Путь к себе: как звезды в молодости и сейчас встретились на одном снимке
Многие западные селебрити стремятся сохранить молодость. Они борются с морщинами, регулярно ходят в тренажерные залы, сидят на строгих диетах, делают пластические операции... но все равно меняются! Что поделать — годы берут свое.
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