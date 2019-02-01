На старом фото Меган Маркл выглядит совсем не так привлекательно, как сейчас

На днях актриса Кэтрин Макфи поделилась архивным снимком, на котором изображена герцогиня Сассекская. Кажется, с годами Меган Маркл стала только краше!

1 2 3 4 5 В интернете появилось новое архивное фото Меган Маркл

Меган Маркл пришлось расстаться с карьерой актрисы ради королевской семьи. О былых временах герцогине напоминают только фильмы с ее участием и... старые фотографии! Недавно актриса Кэтрин Макфи выложила в Инстаграм снимок, который сразу же разлетелся по всей Сети. Конечно, ведь рядом с Кэтрин на снимке позирует юная Меган Макрл. Девушки, одетые в театральные костюмы, широко улыбаются, демонстрируя яркий макияж.

«Меган и я вместе играли в одном мюзикле, когда были детьми. Она выросла и стала герцогиней Сассекской, а я — звездой Вест-Энда (театральный район Лондона, местный Бродвей. — прим. Woman.ru). Как по мне — это одно и то же», — подписала фотографию актриса.

Подписчики Кэтрин Макфи поспешили узнать, когда был сделан снимок. Но подруга герцогини секреты раскрывать не стала. «Лишь скажу, что я хранила это фото, чтобы однажды сделать ваш день особенным», — ответила Макфи одному из комментаторов.



Судя по архивному снимку, Меган Маркл очень изменилась! Во всяком случае, с таким ярким макияжем на публике она больше не появляется.