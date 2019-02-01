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На старом фото Меган Маркл выглядит совсем не так привлекательно, как сейчас

На днях актриса Кэтрин Макфи поделилась архивным снимком, на котором изображена герцогиня Сассекская. Кажется, с годами Меган Маркл стала только краше!

Меган Маркл пришлось расстаться с карьерой актрисы ради королевской семьи. О былых временах герцогине напоминают только фильмы с ее участием и... старые фотографии! Недавно актриса Кэтрин Макфи выложила в Инстаграм снимок, который сразу же разлетелся по всей Сети. Конечно, ведь рядом с Кэтрин на снимке позирует юная Меган Макрл. Девушки, одетые в театральные костюмы, широко улыбаются, демонстрируя яркий макияж.

«Меган и я вместе играли в одном мюзикле, когда были детьми. Она выросла и стала герцогиней Сассекской, а я — звездой Вест-Энда (театральный район Лондона, местный Бродвей. — прим. Woman.ru). Как по мне — это одно и то же», — подписала фотографию актриса.

Подписчики Кэтрин Макфи поспешили узнать, когда был сделан снимок. Но подруга герцогини секреты раскрывать не стала. «Лишь скажу, что я хранила это фото, чтобы однажды сделать ваш день особенным», — ответила Макфи одному из комментаторов. 

Судя по архивному снимку, Меган Маркл очень изменилась! Во всяком случае, с таким ярким макияжем на публике она больше не появляется.

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01 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Было бы странно, если б Меган не изменилась. Ну и что? Это нормально и вполне естественно! О чём речь вообще?!

  • Привлекательной она и сейчас не выглядит, но на этом фото зато виден мамин афронос во всей красе

  • Гость

    Было бы странно, если б Меган не изменилась. Ну и что? Это нормально и вполне естественно! О чём речь вообще?!

    Меган вызывает лютую ненависть у местных кумушек, так что такие статьи выгодны Вумэн - росту популярности способствуют. Вот и публикуют о Меган любую мелочь. Ща кумушки бросят проклинать и оскорблять Костенко и прибегут сюда проклинать и оскорблять Меган, ожидайте))

  • Гость

    Меган вызывает лютую ненависть у местных кумушек, так что такие статьи выгодны Вумэн - росту популярности способствуют. Вот и публикуют о Меган любую мелочь. Ща кумушки бросят проклинать и оскорблять Костенко и прибегут сюда проклинать и оскорблять Меган, ожидайте))

    вы, главное, никуда не уходите! Хотя чем вам ещё заняться...

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