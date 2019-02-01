Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Брэд Питт и Анджелина Джоли намерены вместе выпустить вино

Разведенные Брэд Питт и Анджелина Джоли связаны не только детьми, но и совместным бизнесом, который продолжает развиваться. Вскоре винодельня бывших супругов выпустит новое розовое вино под названием Studio by Miraval.
  • Анджелина Джоли, Брэд Питт
    1 2 3 4 5
    Недавно Брэд Питт и Анджелина Джоли урегулировали вопрос опеки над детьми
    Смотреть галерею

Пока все внимание СМИ было приковано к тому, как решится вопрос опеки над детьми Питта и Джоли, бывшие супруги успели обсудить их общий бизнес. Как стало известно, в этом вопросе актеры сумели прийти к компромиссу. 

У Джоли и Питта есть винодельня во французском владении Мираваль. Это то самое поместье, в котором 23 августа 2014 года звездная пара сыграла свадьбу. Питт и Джоли приобрели его в 2009-м за 60 миллионов долларов и, несмотря на слухи, решили не продавать. 

На винодельне Мираваль производится одно из лучших сухих розовых вин. В 2013 году продукт вошел в топ-100 лучших. Известно, что 5 марта на рынке появится вино Studio by Miraval, представляющее собой смесь винограда Гренаш, Роль, Синко и Тибурен.

Новинку назвали в честь студии звукозаписи, которая располагалась над винным погребом. Там ее оборудовал джазовый музыкант Жак Лусье, владевший поместьем в 1977 году. В этой студии записывались такие группы, как Pink Floyd, AC/DC и Sade. 

Перейти к обсуждению 1


01 февраля 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, REX Features/Fotodom.ru

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Они любят друг друга. Только ревность может их соединить

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 405

Новое за неделю

13 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.