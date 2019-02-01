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В Сети восхищаются красотой детей Ольги Кабо

Недавно Ольга Кабо отметила свой 51-й день рождения. Звезда рассказала инстаграм-подписчикам, каким подарком поздравили ее дети.

Пару дней назад известная российская актриса театра и кино Ольга Кабо отметила свой день рождения — 28 января ей исполнился 51 год. Этот радостный день актриса провела с семьей. О том, как поздравили ее дети, Кабо рассказала в своем Инстаграме. 

«Вот такие два произведения искусства и любви — Танюшу и Витюшу — я подарила миру; вот такое произведение сладкого искусства и красоты мне подарили дети. Вкусно, не могу! Приятно — нет слов! День рождения удался!», — подписала новый снимок Ольга Кабо (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

На фотографии наследники актрисы держат в руках красивый торт, выполненный специально на заказ, и огромный букет тюльпанов.

Поклонники звезды тоже поспешили поздравить своего кумира с праздником. Многие отметили, что красавцы-дети очень похожи на свою маму Кабо. «Детки все в мамочку-красавицу!», «Изумительные дети!», «Ольга, у Вас красивые, умные и чудесные дети! Видно, что они вас очень любят!», — прокомментировали фолловеры.

Напомним, у Ольги Кабо двое детей: 20-летняя Таня и 6-летний Витя.
Недавно актриса рассказывала инстаграм-подписчикам, что ее дочь закончила Академию хореографии при Большом Театре, а сейчас учится на балетмейстерском факультете ГИТИСа. Младший ребенок актрисы не менее талантлив. Ранее Ольга поведала, что ее сын начал получать первые спортивные награды.

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01 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
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Ольга Кабо

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