В Сети восхищаются красотой детей Ольги Кабо

Недавно Ольга Кабо отметила свой 51-й день рождения. Звезда рассказала инстаграм-подписчикам, каким подарком поздравили ее дети.

1 2 3 4 5 Поклонники Ольги Кабо восхищаются красотой детей актрисы

Пару дней назад известная российская актриса театра и кино Ольга Кабо отметила свой день рождения — 28 января ей исполнился 51 год. Этот радостный день актриса провела с семьей. О том, как поздравили ее дети, Кабо рассказала в своем Инстаграме.



«Вот такие два произведения искусства и любви — Танюшу и Витюшу — я подарила миру; вот такое произведение сладкого искусства и красоты мне подарили дети. Вкусно, не могу! Приятно — нет слов! День рождения удался!», — подписала новый снимок Ольга Кабо (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

На фотографии наследники актрисы держат в руках красивый торт, выполненный специально на заказ, и огромный букет тюльпанов.

Поклонники звезды тоже поспешили поздравить своего кумира с праздником. Многие отметили, что красавцы-дети очень похожи на свою маму Кабо. «Детки все в мамочку-красавицу!», «Изумительные дети!», «Ольга, у Вас красивые, умные и чудесные дети! Видно, что они вас очень любят!», — прокомментировали фолловеры.



Напомним, у Ольги Кабо двое детей: 20-летняя Таня и 6-летний Витя.

Недавно актриса рассказывала инстаграм-подписчикам, что ее дочь закончила Академию хореографии при Большом Театре, а сейчас учится на балетмейстерском факультете ГИТИСа. Младший ребенок актрисы не менее талантлив. Ранее Ольга поведала, что ее сын начал получать первые спортивные награды.