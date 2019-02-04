Вот уже несколько месяцев не утихает скандал вокруг развода полузащитника московского «Спартака» с женой Дарьей. На днях стало известно, что футболист разрешил дочерям — 7-летней Валерии и 2-летней Александре — жить вместе с матерью, а также отказался от алиментов в свою пользу. Об этом сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.
«Мы приветствуем решение Дениса. Он отказался от двух требований: о требовании совместного проживания с детьми и о взыскании с Дарьи алиментов в свою пользу», — сказал правозащитник.
Он также добавил, что суд отложил заседание по разделу имущества супругов на 5 февраля. «Можно только сказать, что речь идет о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон», — прокомментировал ситуацию Жорин.
Напомним, недавно Дарья Глушакова рассказывала, что муж хочет забрать у нее дочерей, а также через суд требует от нее алименты в размере 80 тысяч рублей в месяц.
Глушаков признал, что дети должны жить с матерью и отказался от алиментов
Вот уже несколько месяцев не утихает скандал вокруг развода полузащитника московского «Спартака» с женой Дарьей. На днях стало известно, что футболист разрешил дочерям — 7-летней Валерии и 2-летней Александре — жить вместе с матерью, а также отказался от алиментов в свою пользу. Об этом сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.
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