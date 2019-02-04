Анфиса Чехова активно ведет свою страницу в Инстаграме и нередко делится с подписчиками историями из своей жизни. Телеведущая несколько раз принимала участие в кинопроектах, и в некоторых ей приходилось сниматься в постельных сценах. Знаменитость рассказала о том, как ей удавалось побороть чувство неловкости.
«Снимать сцены любви ой как нелегко, а еще дико смешно и приятно. За всю мою небольшую кинокарьеру у меня, дай бог памяти, было две постельных сцены. И обе комические. Одна с Иваном Охлобыстином (в ту пору он еще даже был батюшкой), наша постельная сцены была щекотательная. А вторая — с Геной Букиным, то есть Витей Логиновым. И ржали невероятно во время этого, то ли от неловкости, то ли просто ''постельные сцены'' дико смешные, если не по-настоящему», — поделилась Чехова.
Телеведущая также призналась, что Лукас Лакуцин, с которым она на этот раз снялась в откровенном эпизоде, прекрасно справился с ролью, несмотря на то, что является фитнес-моделью, а не актером.
Анфиса Чехова рассказала, как снималась в постельных сценах
Анфиса Чехова активно ведет свою страницу в Инстаграме и нередко делится с подписчиками историями из своей жизни. Телеведущая несколько раз принимала участие в кинопроектах, и в некоторых ей приходилось сниматься в постельных сценах. Знаменитость рассказала о том, как ей удавалось побороть чувство неловкости.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Королева Летиция засветила белый бюстгальтер под черным джемпером
- Резидент Comedy Club Демис Карибидис стал отцом в третий раз
- Анфиса Чехова рассказала, как снималась в постельных сценах
- Глушаков признал, что дети должны жить с матерью и отказался от алиментов
- Никита Михалков резко высказался в адрес участниц шоу Comedy Woman
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю