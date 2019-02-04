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Анфиса Чехова рассказала, как снималась в постельных сценах

Анфиса Чехова часто делится интересными историями из жизни со своими подписчиками в Инстаграме. На днях телеведущая рассказала о своем опыте съемок в интимных сценах.

Анфиса Чехова активно ведет свою страницу в Инстаграме и нередко делится с подписчиками историями из своей жизни. Телеведущая несколько раз принимала участие в кинопроектах, и в некоторых ей приходилось сниматься в постельных сценах. Знаменитость рассказала о том, как ей удавалось побороть чувство неловкости.

«Снимать сцены любви ой как нелегко, а еще дико смешно и приятно. За всю мою небольшую кинокарьеру у меня, дай бог памяти, было две постельных сцены. И обе комические. Одна с Иваном Охлобыстином (в ту пору он еще даже был батюшкой), наша постельная сцены была щекотательная. А вторая — с Геной Букиным, то есть Витей Логиновым. И ржали невероятно во время этого, то ли от неловкости, то ли просто ''постельные сцены'' дико смешные, если не по-настоящему», — поделилась Чехова.

Телеведущая также призналась, что Лукас Лакуцин, с которым она на этот раз снялась в откровенном эпизоде, прекрасно справился с ролью, несмотря на то, что является фитнес-моделью, а не актером.

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04 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Виктор Логинов

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