На днях королева Испании Летиция посетила мероприятие, посвященное борьбе с раком. Для столь серьезного события монаршая особа выбрала сдержанный лук, однако благодаря вспышкам камер папарацци запечатлели светлое нижнее белье правительницы.

1 2 3 4 5 Королева Летиция засветила белый бюстгальтер под черным джемпером

Пожалуй, все знаменитости рано или поздно появляются на публике в неудачном наряде. На днях это случилось и с королевой Испании Летицией в время форума, посвященного борьбе с раком.



Летиция выбрала для мероприятия замшевую юбку на пуговицах и черную водолазку. Казалось бы, лук полностью соответствовал событию. Однако правительницу Испании, по всей видимости, подвела ткань, из которой был сделана верхняя часть ее наряда — она оказалась слишком тонкой.



Из-за ярких вспышек на снимках было видно светлое нижнее белье королевы. Кажется, модные промахи совершают не только звезды, но и монаршие особы.

