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Королева Летиция засветила белый бюстгальтер под черным джемпером

На днях королева Испании Летиция посетила мероприятие, посвященное борьбе с раком. Для столь серьезного события монаршая особа выбрала сдержанный лук, однако благодаря вспышкам камер папарацци запечатлели светлое нижнее белье правительницы. 

Пожалуй, все знаменитости рано или поздно появляются на публике в неудачном наряде. На днях это случилось и с королевой Испании Летицией в время форума, посвященного борьбе с раком.

Летиция выбрала для мероприятия замшевую юбку на пуговицах и черную водолазку. Казалось бы, лук полностью соответствовал событию. Однако правительницу Испании, по всей видимости, подвела ткань, из которой был сделана верхняя часть ее наряда — она оказалась слишком тонкой.

Из-за ярких вспышек на снимках было видно светлое нижнее белье королевы. Кажется, модные промахи совершают не только звезды, но и монаршие особы.  

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05 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images
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Виктория Бекхэм

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