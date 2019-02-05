Пожалуй, все знаменитости рано или поздно появляются на публике в неудачном наряде. На днях это случилось и с королевой Испании Летицией в время форума, посвященного борьбе с раком.
Летиция выбрала для мероприятия замшевую юбку на пуговицах и черную водолазку. Казалось бы, лук полностью соответствовал событию. Однако правительницу Испании, по всей видимости, подвела ткань, из которой был сделана верхняя часть ее наряда — она оказалась слишком тонкой.
Из-за ярких вспышек на снимках было видно светлое нижнее белье королевы. Кажется, модные промахи совершают не только звезды, но и монаршие особы.
Королева Летиция засветила белый бюстгальтер под черным джемпером
Пожалуй, все знаменитости рано или поздно появляются на публике в неудачном наряде. На днях это случилось и с королевой Испании Летицией в время форума, посвященного борьбе с раком.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Королева Летиция засветила белый бюстгальтер под черным джемпером
- Резидент Comedy Club Демис Карибидис стал отцом в третий раз
- Анфиса Чехова рассказала, как снималась в постельных сценах
- Глушаков признал, что дети должны жить с матерью и отказался от алиментов
- Никита Михалков резко высказался в адрес участниц шоу Comedy Woman
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю