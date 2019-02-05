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«Почему общество осуждает женщин?»: Владимир Познер прокомментировал отношения Ксении Собчак с мужем и любовником

Скандал вокруг «любовного треугольника» Собчак-Виторган-Богомолов привлек внимание общественности. Неожиданно для многих на эту тему высказался и Владимир Познер. 
  • Ксения Собчак, Владимир Познер
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    На днях Владимир Познер опубликовал пост в Инстаграме, в котором высказался в поддержку Ксении Собчак
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Конфликт между Константином Богомоловым и Максимом Виторганом достиг своего апогея после их драки в ночь на 22 января. Схватка актера и режиссера вызвала неоднозначную реакцию как со стороны звездных коллег, так и представителей СМИ. Свое мнение на днях высказал Владимир Познер, опубликовав пост в Инстаграме.  

84-летний журналист рассказал, что находился в компании, где горячо обсуждали эту тему. Он услышал, как кто-то процитировал слова Ксении о том, что гулящий мужчина считается мачо. Как называют гулящую женщину, Познер не написал, но отметил, что читатели и сами могут догадаться. 

Телеведущий поддержал позицию Ксении и задался вопросом: «Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает» (орфография и пунктуация автора сохранены). Он выразил мнение, что на неприятие женских измен повлияла религия, в том числе заповедь «Не возжелай жену соседа твоего». 

Как биолог по образованию Владимир Познер отметил, что человек полигамен. В этом, по его мнению, природа сделала мужчин и женщин равными. В конце журналист предложил подумать на этой темой и присоединиться к обсуждению. А вы что думаете по этому поводу?

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05 февраля 2019
Текст Ольга Петросова
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Владимир Познер

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21 комментарий Добавить комментарий
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  • Познер совершенно прав! всему виной религия..отсюда все беды и склоки в семье

  • Я не знаю никого, кто бы восхищался гулящими мужчинами, более того, называли их мачо. Обычно, их называют "кoбелями" и плюют им в спину. А если у гулящего есть дети......пиши пропала его репутация. Пример Аршавина, Булатова, Цыганова, папы Децла....перед глазами. И это примеры только сегодняшних персонажей журнала. Жалкие мужчинки.

  • Имея постоянные отношения, нечестно по отношению к партнеру иметь интрижки. Не буду углубляться в моральные аспекты. Но, если уж так случилось, то будь добр сделай так, чтоб никто не прознал! Чтоб потом не было мучительно больно.

  • Всегда найдётся женщина, которая пойдёт за такого замуж. ведь с ней он таким не будет. Хотя бы взять Аршавина - последний яркий пример.

  • Познер станет прав, когда мужики начнут рожать детей...

  • Собчак просто заскучала: шило в мешке не утаишь...

  • Все правильно сказал, никогда не поддерживала не изменяющих мужчин не женщин, однако женщин за такое поведение осуждают гораздо больше, а мужчинами действительно иногда восхищаются в таких ситуациях.

  • Гость

    Я не знаю никого, кто бы восхищался гулящими мужчинами, более того, называли их мачо. Обычно, их называют "кoбелями" и плюют им в спину. А если у гулящего есть дети......пиши пропала его репутация. Пример Аршавина, Булатова, Цыганова, папы Децла....перед глазами. И это примеры только сегодняшних персонажей журнала. Жалкие мужчинки.

    Это диванные критики так считают..в реале в них никто не плюет а наоборот уважают.мой дир от жены имеет любовницу прямо в штате учреждения..все ему поют Аллилуйя)))))))самец! мужик!

  • Гость

    Познер станет прав, когда мужики начнут рожать детей...

    ага..а бабы начнут делать детей без мужика вообще!

  • Щас начнут про телегонию....

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