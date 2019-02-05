«Почему общество осуждает женщин?»: Владимир Познер прокомментировал отношения Ксении Собчак с мужем и любовником

Скандал вокруг «любовного треугольника» Собчак-Виторган-Богомолов привлек внимание общественности. Неожиданно для многих на эту тему высказался и Владимир Познер.

1 2 3 ... 8 На днях Владимир Познер опубликовал пост в Инстаграме, в котором высказался в поддержку Ксении Собчак

Конфликт между Константином Богомоловым и Максимом Виторганом достиг своего апогея после их драки в ночь на 22 января. Схватка актера и режиссера вызвала неоднозначную реакцию как со стороны звездных коллег, так и представителей СМИ. Свое мнение на днях высказал Владимир Познер, опубликовав пост в Инстаграме.

84-летний журналист рассказал, что находился в компании, где горячо обсуждали эту тему. Он услышал, как кто-то процитировал слова Ксении о том, что гулящий мужчина считается мачо. Как называют гулящую женщину, Познер не написал, но отметил, что читатели и сами могут догадаться.

Телеведущий поддержал позицию Ксении и задался вопросом: «Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает» (орфография и пунктуация автора сохранены). Он выразил мнение, что на неприятие женских измен повлияла религия, в том числе заповедь «Не возжелай жену соседа твоего».

Как биолог по образованию Владимир Познер отметил, что человек полигамен. В этом, по его мнению, природа сделала мужчин и женщин равными. В конце журналист предложил подумать на этой темой и присоединиться к обсуждению. А вы что думаете по этому поводу?