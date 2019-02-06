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Российские СМИ: Виктория Лопырева родила первенца

Виктория Лопырева сообщила о том, что ждет ребенка, в декабре прошлого года. 6 февраля стало известно, что модель впервые стала мамой.  

35-летняя Виктория Лопырева подтвердила свою беременность в декабре прошлого года. Вскоре после этого стало известно, что отцом будущего ребенка и возлюбленным модели является бизнесмен Игорь Булатов.

Как сообщает издание «Стархит», первенец Виктории уже появился на свет. По данным портала, это произошло 5 февраля. «Родила сына», — приводят журналисты слова источника, близкого к знаменитости.

Поклонники Лопыревой уже поздравляют ее с пополнением и желают молодой маме и малышу здоровья. Однако ни сама модель, ни ее возлюбленный пока не подтвердили информацию о рождении ребенка. 

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06 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Здоровья малышу!!!поздравляютВику!!!это счастье-быть МАМОЙ!!Ее личная жизнь это ее, не нам судить.

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