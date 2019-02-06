Российские СМИ: Виктория Лопырева родила первенца

35-летняя Виктория Лопырева подтвердила свою беременность в декабре прошлого года. Вскоре после этого стало известно, что отцом будущего ребенка и возлюбленным модели является бизнесмен Игорь Булатов.
Как сообщает издание «Стархит», первенец Виктории уже появился на свет. По данным портала, это произошло 5 февраля. «Родила сына», — приводят журналисты слова источника, близкого к знаменитости.
Поклонники Лопыревой уже поздравляют ее с пополнением и желают молодой маме и малышу здоровья. Однако ни сама модель, ни ее возлюбленный пока не подтвердили информацию о рождении ребенка.
Здоровья малышу!!!поздравляютВику!!!это счастье-быть МАМОЙ!!Ее личная жизнь это ее, не нам судить.