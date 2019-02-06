Виктория Лопырева сообщила о том, что ждет ребенка, в декабре прошлого года. 6 февраля стало известно, что модель впервые стала мамой.



1 2 3 4 5 Российские СМИ: Виктория Лопырева родила первенца

35-летняя Виктория Лопырева подтвердила свою беременность в декабре прошлого года. Вскоре после этого стало известно, что отцом будущего ребенка и возлюбленным модели является бизнесмен Игорь Булатов.



Как сообщает издание «Стархит», первенец Виктории уже появился на свет. По данным портала, это произошло 5 февраля. «Родила сына», — приводят журналисты слова источника, близкого к знаменитости.



Поклонники Лопыревой уже поздравляют ее с пополнением и желают молодой маме и малышу здоровья. Однако ни сама модель, ни ее возлюбленный пока не подтвердили информацию о рождении ребенка.

