Виктория Лопырева подтвердила, что родила сына

Телеведущая Виктория Лопырева впервые стала мамой. Источник из близкого окружения телеведущей сообщил, что 5 февраля в одной из клиник США телеведущая родила бизнесмену Игорю Булатову наследника.
Теперь и сама Виктория подтвердила эту информацию. Знаменитость разместила в своем Интаграме фотографию, которую подписала: «The happiest moment of my life» («Счастливейший день в моей жизни»).
В инстаграм-историях Виктория Лопырева поделилась снимком букета, который ей подарил Игорь Булатов. Поздравляем молодых родителей и желаем здоровья малышу и его маме.