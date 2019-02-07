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Виктория Лопырева подтвердила, что родила сына

Поздно вечером 5 февраля некоторые российские СМИ сообщили, что Виктория Лопырева родила первенца. Телеведущая подтвердила эту информацию сегодня утром.

Телеведущая Виктория Лопырева впервые стала мамой. Источник из близкого окружения телеведущей сообщил, что 5 февраля в одной из клиник США телеведущая родила бизнесмену Игорю Булатову наследника.

Теперь и сама Виктория подтвердила эту информацию. Знаменитость разместила в своем Интаграме фотографию, которую подписала: «The happiest moment of my life» («Счастливейший день в моей жизни»).

На снимке счастливая Виктория стоит в футболке с надписью «It`s a baby boy».

В инстаграм-историях Виктория Лопырева поделилась снимком букета, который ей подарил Игорь Булатов. Поздравляем молодых родителей и желаем здоровья малышу и его маме.

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07 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • На другом ресурсе пишут,что ей снова 35...интересно. Осталось 2 года и перегоню ее уже по возрасту

  • Обидно, что в такой момент даже ее пост на английском. А так , конечно, поздравляем.

  • От иХаря ток букетик? Самого чтоль опять нетуть, за шкафом схоронился 🙊😂

  • Представляю... Получаю после родов букетик с открыткой на английском и инициалами мужа 🤪😜😂

  • Что-то у нее на 1 фото подбородок в сторону уехал

  • Помню, про Тодоренко было много нареканий, что стремительно по залету поженились с Топаловым. А бывает еще и вот так, чужой муж, который даже в роддом не изволил явиться. Ну что ж, поздравляю тоже. Новорожденный ребенок всегда счастье для мамы.

  • Гость

    На другом ресурсе пишут,что ей снова 35...интересно. Осталось 2 года и перегоню ее уже по возрасту

    Тоже бросились в глаза! Я ее скоро догоню, такими темпами...))))

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