Виктория Лопырева подтвердила, что родила сына

Поздно вечером 5 февраля некоторые российские СМИ сообщили, что Виктория Лопырева родила первенца. Телеведущая подтвердила эту информацию сегодня утром.

1 2 3 4 5 6 Теперь официально: Виктория Лопырева родила первенца

Телеведущая Виктория Лопырева впервые стала мамой. Источник из близкого окружения телеведущей сообщил, что 5 февраля в одной из клиник США телеведущая родила бизнесмену Игорю Булатову наследника.



Теперь и сама Виктория подтвердила эту информацию. Знаменитость разместила в своем Интаграме фотографию, которую подписала: «The happiest moment of my life» («Счастливейший день в моей жизни»).

На снимке счастливая Виктория стоит в футболке с надписью «It`s a baby boy».

В инстаграм-историях Виктория Лопырева поделилась снимком букета, который ей подарил Игорь Булатов. Поздравляем молодых родителей и желаем здоровья малышу и его маме.

