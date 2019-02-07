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Возлюбленная Петросяна рассказала о кольце на безымянном пальце

Недавно Татьяна Брухунова опубликовала в Инстаграме фотографию, которая взволновала многих интернет-пользователей. Подписчики девушки заметили, что на ее безымянном пальце красуется кольцо с камнем внушительного размера.
  • Татьяна Брухунова
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    Татьяна Брухунова выложила в Инстаграм фото, на котором отчетливо видно кольцо на безымянном пальце
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О романе 73-летнего Евгения Петросяна и 29-летней Татьяны Брухуновой стало известно в конце лета прошлого года. И хотя влюбленные по-прежнему не публикуют совместные снимки в социальных сетях, юморист и его помощница не скрывают свои отношения.

На днях Татьяна Брухунова разместила в Инстаграме фотографию, которая натолкнула ее подписчиков на мысль о возможной помолвке пары.

Все дело в том, что на безымянном пальце правой руки Татьяны сверкает кольцо с большим камнем.

Фолловеры Брухуновой закидали ее вопросами в комментариях под снимком: «Петросян сделал вам предложение?», «Вы поженились?», «Это помолвочное кольцо?» Знаменитость не стала томить подписчиков и развеяла их сомнения. «Я ношу кольца без привязки к традициям», — ответила Татьяна одному из пользователей.

Напомним, что развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко состоялся в середине ноября прошлого года. Экс-супруги продолжают раздел имущества.

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07 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram

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