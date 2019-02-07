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Ксения Бородина показала содержимое своего холодильника

Телеведущая Ксения Бородина разместила в инстаграм-историях видео, которое заинтересовало многих подписчиков. Дважды мама показала, какие продукты хранит в холодильнике.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина часто делится с подписчиками подробностями личной жизни. Недавно знаменитость показала фолловерам содержимое своего холодильника. Там есть бананы, гранаты, мандарины, яблоки, ягоды, лимоны и... почти два десятка бутылок с алкогольными напитками.

«Когда у тебя винный шкаф в фруктах», — комментирует звезда за кадром.

Многие подписчики Бородиной не смогли оставить ролик без внимания. Под последним снимком звезды стали появляться следующие комментарии: «Ксения, я в шоке. Чем вы кормите детей?», «Вы же мама! Где суп и котлеты?».

Думаем, и суп, и котлеты имеются. Просто хранятся в другом холодильнике. А этот, скорее всего, Ксения использует для хранения алкоголя и фруктов.

Напомним, что ранее Ксения Бородина и Курбан Омаров показали свою историю любви в съемке для модного бренда.

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07 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • 4-ая фотка понравилась. Ксении очень идет такая обстановка, прям ну ооочень органично смотрится)))

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