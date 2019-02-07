Ксения Бородина показала содержимое своего холодильника

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина часто делится с подписчиками подробностями личной жизни. Недавно знаменитость показала фолловерам содержимое своего холодильника. Там есть бананы, гранаты, мандарины, яблоки, ягоды, лимоны и... почти два десятка бутылок с алкогольными напитками.
Многие подписчики Бородиной не смогли оставить ролик без внимания. Под последним снимком звезды стали появляться следующие комментарии: «Ксения, я в шоке. Чем вы кормите детей?», «Вы же мама! Где суп и котлеты?».
Думаем, и суп, и котлеты имеются. Просто хранятся в другом холодильнике. А этот, скорее всего, Ксения использует для хранения алкоголя и фруктов.
Напомним, что ранее Ксения Бородина и Курбан Омаров показали свою историю любви в съемке для модного бренда.