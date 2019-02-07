Алена Шишкова подарила 4-летней дочери Алисе хомяка

Несмотря на напряженный график, Алена Шишкова старается все свободное время проводить с дочкой Алисой от рэпера Тимати. На днях модель показала, какого питомца подарила своей наследнице.

1 2 3 4 5 Алена Шишкова подарила дочери домашнего питомца

В 2014-м Алена Шишкова родила дочь Алису от рэпера Тимати. Несмотря на то, что молодые люди расстались вскоре после появления девочки на свет, они поддерживают хорошие отношения. Модель старается как можно больше времени проводить с малышкой. Недавно Алена подарила дочери хомяка, которого показала в своих инстаграм-историях.



«Новый член семьи. Знакомьтесь, это Манса», — подписала видео с новым питомцем знаменитость. Судя по восторженным крикам Алисы, она была рада тому, что у нее появился новый друг. Алена Шишкова также выложила несколько совместных фото с дочерью.



Ранее модель признавалась, что считает материнство главным достижением в своей жизни. Девушка также поддерживает теплые отношения с мамой своего бывшего возлюбленного, Симоной Юнусовой, которая занимается воспитанием Алисы, когда ее родители работают.

