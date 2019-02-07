Ольга Серябкина призналась, почему до сих пор принципиально не здоровается с Еленой Темниковой

Поклонники Ольги Серябкиной и Елены Темниковой уже несколько лет следят за конфликтом экс-солисток группы SEREBRO. В недавнем интервью Ольга рассказала об отношениях с бывшей лучшей подругой и объяснила, почему с ней даже не здоровается.

1 2 3 4 5 Ольга Серябкина рассказала, почему не здоровается с Еленой Темниковой

До 2014-го Ольга Серябкина и Елена Темникова, которые на тот момент были солистками группы SEREBRO, считались лучшими подругами. Однако все изменилось, когда Елена покинула коллектив, сказав, что ей приходилось изображать приятельские отношения с Ольгой.



Для Серябкиной этот поступок коллеги стал большим ударом. После инцидента девушки перестали общаться. Недавно певица дала интервью YouTube-каналу «Нежный редактор», в котором рассказала о конфликте с Темниковой.



«Учитывая обстоятельства, как мы жили, это была моя лучшая подруга. Мы жили семьей, искренне. Я уже не знаю как ''мы'', но я так точно. Также у нас были потрясающие отношения с Максом (Максим Фадеев, продюсер группы — прим. Woman.ru). Макс всю жизнь считал, что она его дочка», — призналась Ольга.

Исполнительница также добавила, что при личной встрече с Темниковой на одном из мероприятий с ней даже не поздоровалась.

«После ухода Лены был ряд статей, которые мне сделали неприятно, даже больно. Они были очень неожиданные. Чтобы здороваться… Ну это будет неискренне, я так не чувствую. Я ничего никому не должна, у меня есть внутреннее ощущение. Если бы Лена хотела общаться или здороваться, то стоило бы это обсудить, поговорить. Если она захочет она это сделает. Я не буду против», — сказала Серябкина.



Для многих фанатов эти слова стали надеждой на то, что певицы когда-нибудь найдут общий язык и помирятся. А как вы думаете, станут ли снова Елена Темникова и Ольга Серябкина подругами?