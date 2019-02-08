Руперт Эверетт, Камерон Диаз, Джулия Робертс и Дермот Малруни сыграли главные роли в полюбившимся многим фильме «Свадьба моего лучшего друга». Культовая картина была снята в 1996-м режиссером Полом Джоном Хоганом. Для Камерон Диаз это была первая значимая роль в карьере.
В киноленте рассказывается история двух друзей (их роли исполнили Робертс и Малруни), которые договариваются о женитьбе в случае, если оба к 28-ми годам останутся одинокими.
Актеры снова собрались для того, чтобы сняться в ежегодном выпуске журнала Entertainment Weekly, посвященном романтическим комедиям. Поклонники знаменитостей были в восторге от их хоть и временного, но эффектного воссоединения.
Морщины и седина: как выглядят звезды фильма «Свадьба моего лучшего друга» 22 года спустя
Руперт Эверетт, Камерон Диаз, Джулия Робертс и Дермот Малруни сыграли главные роли в полюбившимся многим фильме «Свадьба моего лучшего друга». Культовая картина была снята в 1996-м режиссером Полом Джоном Хоганом. Для Камерон Диаз это была первая значимая роль в карьере.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Морщины и седина: как выглядят звезды фильма «Свадьба моего лучшего друга» 22 года спустя
- Айза Анохина объяснила, почему называет своего мужа «папулей»
- Ольга Серябкина призналась, почему до сих пор принципиально не здоровается с Еленой Темниковой
- Алена Шишкова подарила 4-летней дочери Алисе хомяка
- Жена Мота стала блондинкой
Форум: звёзды
Новое за неделю
Популярное за неделю