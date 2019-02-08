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Морщины и седина: как выглядят звезды фильма «Свадьба моего лучшего друга» 22 года спустя

Более двадцати лет назад на экраны вышла картина «Свадьба моего лучшего друга», полюбившаяся миллионам людей по всему миру. Актеры, сыгравшие главные роли в знаменитом ромкоме, снова оказались в кадре вместе.
  • Джулия Робертс, Камерон Диаз
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    Звезды фильма «Свадьба моего лучшего друга» снова оказались в кадре вместе
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Руперт Эверетт, Камерон Диаз, Джулия Робертс и Дермот Малруни сыграли главные роли в полюбившимся многим фильме «Свадьба моего лучшего друга». Культовая картина была снята в 1996-м режиссером Полом Джоном Хоганом. Для Камерон Диаз это была первая значимая роль в карьере.

В киноленте рассказывается история двух друзей (их роли исполнили Робертс и Малруни), которые договариваются о женитьбе в случае, если оба к 28-ми годам останутся одинокими.

Актеры снова собрались для того, чтобы сняться в ежегодном выпуске журнала Entertainment Weekly, посвященном романтическим комедиям. Поклонники знаменитостей были в восторге от их хоть и временного, но эффектного воссоединения.  

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08 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото REX Features/Fotodom.ru, Instagram
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Дермот Малруни

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