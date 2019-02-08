«Теперь официально»: Сергей Лазарев будет представлять Россию на «Евровидении-2019»

Сергей Лазарев во второй раз представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве. Об этом в ночь с 7 на 8 февраля сообщил официальный вещатель международного конкурса в России — ВГТРК. Позже эту информацию подтвердил и сам певец.

1 2 3 4 5 Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2019 года

В середине января в СМИ появилась информация о том, что Сергей Лазарев представит Россию на международном конкурсе «Евровидение» в мае 2019 года.

В ночь с 7 на 8 января эта информация подтвердилась. О том, что Лазарев вновь представит Россию на «Евровидении», сообщили в пресс-службе ВГТРК.

Позже эту новость прокомментировал и сам артист. На своей странице в Инстаграме он опубликовал фото с логотипом музыкального конкурса и подписал: «Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае» (орфография и пунктуация автора сохранены).



В интервью телеканалу «Россия 24» Лазарев пообещал по-настоящему удивить зрителей: «Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать — нет. Нет, здесь — про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене ''Евровидения''. Желайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились! Мне очень нужна ваша поддержка, как и в прошлый раз!».



Напомним, на «Евровидении-2016» Сергей Лазарев занял третье место, уступив участнице из Украины Джамале и исполнительнице из Австралии Дэми Им. К слову, тогда певец получил максимальный балл по итогам зрительского голосования, однако профессиональное жюри оценило его не так высоко.

