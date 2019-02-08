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«Теперь официально»: Сергей Лазарев будет представлять Россию на «Евровидении-2019»

Сергей Лазарев во второй раз представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве. Об этом в ночь с 7 на 8 февраля сообщил официальный вещатель международного конкурса в России — ВГТРК. Позже эту информацию подтвердил и сам певец. 

В середине января в СМИ появилась информация о том, что Сергей Лазарев представит Россию на международном конкурсе «Евровидение» в мае 2019 года. 

В ночь с 7 на 8 января эта информация подтвердилась. О том, что Лазарев вновь представит Россию на «Евровидении», сообщили в пресс-службе  ВГТРК.

Позже эту новость прокомментировал и сам артист. На своей странице в Инстаграме он опубликовал фото с логотипом музыкального конкурса и подписал: «Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае» (орфография и пунктуация автора сохранены). 

В интервью телеканалу «Россия 24» Лазарев пообещал по-настоящему удивить зрителей: «Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать — нет. Нет, здесь — про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене ''Евровидения''. Желайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились! Мне очень нужна ваша поддержка, как и в прошлый раз!». 

Напомним, на «Евровидении-2016» Сергей Лазарев занял третье место, уступив участнице из Украины Джамале и исполнительнице из Австралии Дэми Им. К слову, тогда певец получил максимальный балл по итогам зрительского голосования, однако профессиональное жюри оценило его не так высоко. 

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08 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru

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25 комментариев Добавить комментарий
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  • Первая мысль - а кроме Лазарева больше некому?

  • Лучше было бы Билана в третий раз отправить )

  • Блин, посылать больше некого?!

  • Ну стрёмный он,честно! но место 5-6 займёт.

  • Гость

    Первая мысль - а кроме Лазарева больше некому?

    Из известных и давно популярных-действительно, и некому. А выискивать и вкладываться в никому не известные таланты никто не станет, только деньги тратить и конкурентов плодить. Увы.

  • Ну он уже там был, не интересно(( Теперь каждый год его будем посылать?

  • Шо, опять...? Песня та же?

  • Начали посылать своих и только своих

  • Скоро начнут одного и тогоже каждый год посылать, типа в России больше некого

  • Гость Елена

    Из известных и давно популярных-действительно, и некому. А выискивать и вкладываться в никому не известные таланты никто не станет, только деньги тратить и конкурентов плодить. Увы.

    По идее на это шоу и приезжают молодые, кто только-только заявил о себе. А уже известные певцы там еще ни разу не были в топе при награждении. Настоящие звезды, имею в виду, не российские современные. Что там Серега забыл во второй раз, загадка. У него и имидж не тот, мрачноват он все-таки, и он уже и староват для подростковой тусовки, туда в принципе кого угодно можно было отправить, любого мальчика и любую девочку-припевочку. Хотя у нас мальчиков и девочек и правда нет, одни престарелые мастодонты остались.

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