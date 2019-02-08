В Москве скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский

Советский и российский актер Сергей Юрский умер на 84 году жизни. Дочь артиста назвала причину его смерти.

1 2 3 4 5 8 февраля ушел из жизни народный артист РСФСР Сергей Юрский

8 февраля в Москве умер народный артист РСФСР Сергей Юрский. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета.

Дочь актера Дарья Юрская подтвердила эту информацию и рассказала, что причиной смерти ее отца стал сердечный приступ. Сергею Юрскому было 83 года

Прощание с актером пройдет ориентировочно 11 февраля.



Известно, что Сергей Юрский долго болел. В конце декабря прошлого года СМИ писали о его срочной госпитализации и тяжелом состоянии.



Ведущий актер Театра имени Моссовета прославился своими ролями в фильмах «Республика ШКИД», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя», «12 стульев». В фильме «Золотой теленок» 1968 года он сыграл Остапа Бендера.