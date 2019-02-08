В Москве скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский

8 февраля в Москве умер народный артист РСФСР Сергей Юрский. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета.
Прощание с актером пройдет ориентировочно 11 февраля.
Известно, что Сергей Юрский долго болел. В конце декабря прошлого года СМИ писали о его срочной госпитализации и тяжелом состоянии.
Ведущий актер Театра имени Моссовета прославился своими ролями в фильмах «Республика ШКИД», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя», «12 стульев». В фильме «Золотой теленок» 1968 года он сыграл Остапа Бендера.