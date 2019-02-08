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В Москве скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский

Советский и российский актер Сергей Юрский умер на 84 году жизни. Дочь артиста назвала причину его смерти.

8 февраля в Москве умер народный артист РСФСР Сергей Юрский. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета.

Дочь актера Дарья Юрская подтвердила эту информацию и рассказала, что причиной смерти ее отца стал сердечный приступ. Сергею Юрскому было 83 года

Прощание с актером пройдет ориентировочно 11 февраля. 

Известно, что Сергей Юрский долго болел. В конце декабря прошлого года СМИ писали о его срочной госпитализации и тяжелом состоянии.

Ведущий актер Театра имени Моссовета прославился своими ролями в фильмах «Республика ШКИД», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя», «12 стульев». В фильме «Золотой теленок» 1968 года он сыграл Остапа Бендера.

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08 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Антон Новодережкин/ТАСС
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Сергей Юрский

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Удачной реинкарнации!

  • Гений!

  • Спасибо Юрскому за все!! Он ещё на Reception разговаривал с вечностью, мега-талантливая личность! Согласна, желаю удачной реинкарнации

  • Сердце, сердце, что же ты наделало?(( прям плачу...((

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